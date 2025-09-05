VIDEO: 97-ročný deduško sa bál, že mu vyletia zuby. S manželkou oslávili 67. výročie veľmi netradične - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: 97-ročný deduško sa bál, že mu vyletia zuby. S manželkou oslávili 67. výročie veľmi netradične
VIDEO: 97-ročný deduško sa bál, že mu vyletia zuby. S manželkou oslávili 67. výročie veľmi netradične

— Foto: Facebook - Zipline Kubínska hoľa

Dôchodcovia zo Slovenska sú dôkazom, že vek je len číslo.

„Cítim sa ako v nebi,“ vyznala sa 87-ročná babička pred nezabudnuteľným zážitkom na Kubínskej holi. Spolu so svojím 97-ročným manželom sa totiž rozhodli osláviť krásne 67. výročie svadby skutočne netradične – spustením sa na zipline. Video dvojice teraz dojíma slovenský internet. „Tomu sa hovorí žiť naplno,“ odkázali ľudia, ktorých manželia inšpirovali.

Foto: Facebook - Zipline Kubínska hoľa

Hoci sa dedko pred jazdou obával, či mu počas nej nevyletia zuby, nakoniec si dobrodružstvo užil rovnako ako jeho manželka. „Naozajstný dôkaz, že vek u nás nehrá žiadnu rolu,“ uviedli zamestnanci zo Zipline Kubínska hoľa, ktorí takýchto zákazníkov nečakali.

Prečítajte si tiež: Nevelebia celebrity, ale seniorov. Dvaja chalani zozbierali od dôchodcov tie najdôležitejšie rady

Babička s dedkom im však ukázali, že vek je len číslo a chuť do života sa dá pestovať v každom období. Ich odvaha a láska, ktorá ich spája už celé desaťročia, je inšpiráciou pre všetkých. Dvojica je dôkazom, že aj po 67 spoločných rokoch je možné nachádzať nové zážitky a tešiť sa zo spoločných chvíľ. „Ich láska je stále vo vzduchu – doslova,“ zaznelo pri pohľade na pár, ktorý dokázal, že na dobrodružstvo nie je nikdy neskoro.

Pozrite si skvelé video:

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1822932468313974

