VIDEO: 97-ročný deduško sa bál, že mu vyletia zuby. S manželkou oslávili 67. výročie veľmi netradične
Dôchodcovia zo Slovenska sú dôkazom, že vek je len číslo.
„Cítim sa ako v nebi,“ vyznala sa 87-ročná babička pred nezabudnuteľným zážitkom na Kubínskej holi. Spolu so svojím 97-ročným manželom sa totiž rozhodli osláviť krásne 67. výročie svadby skutočne netradične – spustením sa na zipline. Video dvojice teraz dojíma slovenský internet. „Tomu sa hovorí žiť naplno,“ odkázali ľudia, ktorých manželia inšpirovali.
Hoci sa dedko pred jazdou obával, či mu počas nej nevyletia zuby, nakoniec si dobrodružstvo užil rovnako ako jeho manželka. „Naozajstný dôkaz, že vek u nás nehrá žiadnu rolu,“ uviedli zamestnanci zo Zipline Kubínska hoľa, ktorí takýchto zákazníkov nečakali.
Babička s dedkom im však ukázali, že vek je len číslo a chuť do života sa dá pestovať v každom období. Ich odvaha a láska, ktorá ich spája už celé desaťročia, je inšpiráciou pre všetkých. Dvojica je dôkazom, že aj po 67 spoločných rokoch je možné nachádzať nové zážitky a tešiť sa zo spoločných chvíľ. „Ich láska je stále vo vzduchu – doslova,“ zaznelo pri pohľade na pár, ktorý dokázal, že na dobrodružstvo nie je nikdy neskoro.