Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy
Pri upratovaní si známa herečka dáva záležať na jednej veci.
Dokáže oceniť ženy, ktoré sa starajú o svoj zovňajšok, sama si dáva záležať na vzhľade a už desaťročia je vďaka tomu symbolom noblesy a elegancie. Herečka Zdena Studenková sa pre mnohé Slovenky stala vzorom, ako starnúť s gráciou, a hoci je pre ňu výzor dôležitý, zdôrazňuje, že rovnako podstatná je pre ňu aj ďalšia vec.
Je štýlová aj s prachovkou v ruke
„Ja mám rada, keď sa ženy o seba starajú, keď sa neopustia,“ otvorene poznamenala počas debaty Hovory v Pistori obľúbená herecká ikona, podľa ktorej by malo ženám záležať na zovňajšku bez ohľadu na to, čomu sa venujú. Tvrdí totiž, že pre ľudské pokolenie je prirodzené, aby sa o seba staralo, a ona sama je toho príkladom.
Hoci je elegantnou dámou, v súkromí kraľuje vlastnej domácnosti a to si občas vyžaduje veľa energie. Tvrdí však, že ani pri domácich prácach nestráca svoj štýl a sebavedomie a rovnako by k tomu podľa nej mala pristupovať každá žena.
Najlepší priateľ
„Ja napríklad varím každý deň, to predsa nič z tej ženy neuberá, veď aj ja som slúžka domáca,“ šokovala svojou úprimnosťou a od toho sa odvíjala aj ďalšia časť debaty. Známa herečka počas nej prezradila, kto je doma jej najlepším priateľom a aj touto výpoveďou napokon poriadne prekvapila.