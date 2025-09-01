Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 419 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Zdena Studenková.
Zdena Studenková. — Foto: Instagram/zdenastudenkova.official

Pri upratovaní si známa herečka dáva záležať na jednej veci.

Dokáže oceniť ženy, ktoré sa starajú o svoj zovňajšok, sama si dáva záležať na vzhľade a už desaťročia je vďaka tomu symbolom noblesy a elegancie. Herečka Zdena Studenková sa pre mnohé Slovenky stala vzorom, ako starnúť s gráciou, a hoci je pre ňu výzor dôležitý, zdôrazňuje, že rovnako podstatná je pre ňu aj ďalšia vec.

Je štýlová aj s prachovkou v ruke

„Ja mám rada, keď sa ženy o seba starajú, keď sa neopustia,“ otvorene poznamenala počas debaty Hovory v Pistori obľúbená herecká ikona, podľa ktorej by malo ženám záležať na zovňajšku bez ohľadu na to, čomu sa venujú. Tvrdí totiž, že pre ľudské pokolenie je prirodzené, aby sa o seba staralo, a ona sama je toho príkladom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divadlo Andreja Bagara v Nitre (@divadloandrejabagara)

Hoci je elegantnou dámou, v súkromí kraľuje vlastnej domácnosti a to si občas vyžaduje veľa energie. Tvrdí však, že ani pri domácich prácach nestráca svoj štýl a sebavedomie a rovnako by k tomu podľa nej mala pristupovať každá žena.

Najlepší priateľ

„Ja napríklad varím každý deň, to predsa nič z tej ženy neuberá, veď aj ja som slúžka domáca,“ šokovala svojou úprimnosťou a od toho sa odvíjala aj ďalšia časť debaty. Známa herečka počas nej prezradila, kto je doma jej najlepším priateľom a aj touto výpoveďou napokon poriadne prekvapila.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.