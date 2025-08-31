Prežíva smutné chvíle. Marika Gombitová prišla o svojho miláčika, do neba mu poslala dojímavé vyznanie
Legendárna speváčka má za sebou nie príliš veselé leto.
Smutné a prázdne. Také mala leto Marika Gombitová, ktorá sa len prednedávnom so svojimi fanúšikmi podelila o veľmi smutnú správu - že do neba odišiel jej milovaný psík. Legendárna slovenská speváčka mu prostredníctvom sociálnej siete poslala dojímavé vyznanie plné lásky.
Najlepší priatelia
O umelkyni, ktorá patrí medzi naše najikonickejšie speváčky, bolo dlhodobo známe, že má k svojim domácim miláčikom nesmierne blízko a že sú to jej najlepší kamaráti.
Marika Gombitová si však svoje súkromie prísne stráži, a tak nik netušil, že aktuálne prežíva náročné a smutné chvíle. Zbierala totiž v sebe dostatok síl, aby sa so svojím trápením mohla zveriť fanúšikom a priaznivcom.
Psík menom Láska
Napokon sa jej to podarilo a otvorene priznala, že sa vyrovnáva so stratou svojho milovaného psíka, ktorý odišiel na večnosť počas letných mesiacov.
„Milí priatelia, s hlbokým žiaľom a bolesťou sa s vami chcem podeliť o smutnú správu. Pred niekoľkými týždňami odišiel za dúhový most môj milovaný psík - bišonik, ktorému som dala meno Láska. Toto leto bolo pre mňa bez jeho prítomnosti nesmierne smutné a prázdne. Ďakujem ti, Lásočka, za každý deň, ktorý sme spolu prežili, za bezhraničnú lásku. Navždy zostaneš v mojom srdci, ľúbim ťa, veľmi mi chýbaš,“ poslala do neba svojmu štvornohému kamarátovi krásne slová speváčka.