Chce za ňou ešte behať. Maroš Kramár si ľahol pod nôž, urobil tak aj kvôli dcérke
Chce za ňou ešte behať. Maroš Kramár si ľahol pod nôž, urobil tak aj kvôli dcérke
Maroš Kramár má za sebou operačný zákrok.
Známy herec sa potýkal so zdravotnými problémami, a tak sa nakoniec rozhodol podstúpiť operáciu.

Už nejakú dobu pobolievalo Maroša Kramára koleno, a tak sa rozhodol vyhľadať lekára. Jeho verdikt napokon znel jasne - známy herec by si mal ľahnúť pod nôž. A keďže Maroš Kramár by chcel ešte za najmladšou dcérkou Rijou aj sem tam pobehnúť, rozhodol sa aj kvôli nej, že operáciu podstúpi. Prezradil to v rozhovore pre Šarm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chce za ňou ešte behať

Známeho herca trápili v poslednom čase zdravotné problémy, s ktorými napokon zašiel k odborníkovi. A ten nariadil operáciu, na ktorú však Maroša Kramára podľa jeho slov doslova prehovoril.

Maroš Kramár zverejnil rozkošnú fotografiu s dcérkou Rijou.
Umelec sa totiž ľahnúť si pod skalpel rozhodol aj pre svoju najmladšiu ratolesť, ktorá sa narodila vlani na jar. „Bol som u neho, že ma pobolieva kolienko, tak urobili röntgen, malá tam bola s nami, a on mi hovorí: ,Chcete za ňou ešte behať?‘ ,Chcem!‘ ,Tak čím skôr to urobíme, tým lepšie.‘ Je šidlo, stále behá,“ prezradil známy herec, ktorý je už v súčasnosti po zákroku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pred časom sa objavil na Festivale zábavy Piešťanské zábaly, na ktorom odohral predstavenie s kolegami Jožkom Vajdom a Petrom Šimunom, priznal však, že ešte nie je celkom v poriadku.

Malá opatrovateľka

