Sobáš v tajnosti? Celeste Buckingham sa pochválila záberom v svadobných šatách a mnohých tým prekvapila
Sobáš v tajnosti? Celeste Buckingham sa pochválila záberom v svadobných šatách a mnohých tým prekvapila

Celeste Buckingham zverejnila fotku v svadobných šatách.
Celeste Buckingham zverejnila fotku v svadobných šatách. — Foto: Instagram @ celbuckingham

Známa speváčka tvorila v minulosti pár s kolegom Martinom Harichom.

Je z nej vydatá pani? Celeste Buckingham, ktorá sa do povedomia verejnosti po prvýkrát dostala po tom, ako sa zúčastnila speváckej súťaže Superstar, pred časom vraj údajne mala povedať áno svojmu životnému partnerovi. Speváčka sa totiž záberom v svadobných šatách a s neznámym mužom pochválila len nedávno na svojom profile na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Vážna láska

Umelkyňa tvorila v minulosti pár s kolegom z brandže, spevákom Martinom Harichom. A hoci obaja svoju lásku dlho tajili, napokon vyšlo najavo, že sú spolu. V tom čase spevák pre Korzár priznal, že Celeste je jeho najväčšou láskou.

Celeste Buckingham s časťou svojho tímu.
Prečítajte si tiež: Prešla si skúškou ohňom. Celeste Buckingham pomáha mladým ženám, ktoré čelia obrovskému tlaku

„Keď sme spolu začali chodiť, nemysleli sme, že to bude takéto. Taká vážna láska, aby trvala tak dlho, u mňa ešte nebola,“ vyznal sa úprimne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Napokon sa však ich cesty rozišli a Celeste potom tvorila pár s ešte ďalšími mužmi, ale ani s nimi jej to žiaľ nevyšlo.

Tajný sobáš?

