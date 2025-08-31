Sobáš v tajnosti? Celeste Buckingham sa pochválila záberom v svadobných šatách a mnohých tým prekvapila
Známa speváčka tvorila v minulosti pár s kolegom Martinom Harichom.
Je z nej vydatá pani? Celeste Buckingham, ktorá sa do povedomia verejnosti po prvýkrát dostala po tom, ako sa zúčastnila speváckej súťaže Superstar, pred časom vraj údajne mala povedať áno svojmu životnému partnerovi. Speváčka sa totiž záberom v svadobných šatách a s neznámym mužom pochválila len nedávno na svojom profile na sociálnej sieti.
Vážna láska
Umelkyňa tvorila v minulosti pár s kolegom z brandže, spevákom Martinom Harichom. A hoci obaja svoju lásku dlho tajili, napokon vyšlo najavo, že sú spolu. V tom čase spevák pre Korzár priznal, že Celeste je jeho najväčšou láskou.
„Keď sme spolu začali chodiť, nemysleli sme, že to bude takéto. Taká vážna láska, aby trvala tak dlho, u mňa ešte nebola,“ vyznal sa úprimne.
Napokon sa však ich cesty rozišli a Celeste potom tvorila pár s ešte ďalšími mužmi, ale ani s nimi jej to žiaľ nevyšlo.