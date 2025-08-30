Milan Ondrík prehovoril o rodine: Prezradil, čo je pre neho dôležitejšie ako svadobný list
Známy herec už roky tvorí pár s partnerkou Zuzkou.
Milan Ondrík a Zuzana sa stretli na vysokej škole počas štúdia herectva a hoci Zuzke mladík z Oravy spočiatku sympatický nebol, napokon medzi nimi predsa len iskra preskočila. Odvtedy sú spolu a vychovávajú aj tri ratolesti.
V rozhovore pre Šarm najnovšie známy herec prezradil viac zo súkromia svojej rodiny a prehovoril aj o tom, čo je pre neho dôležitejšie ako svadobný list.
Namyslený frajerik
Známy herec stretol herečku Zuzanu Moravcovú na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, keď do hlavného mesta prišiel študovať. Aj keď sa registrovali, zblížili sa až v divadle Andreja Bagara v Nitre, kde hrali v inscenácii Tri sestry.
Dohromady sa dali na divadelnom sústredení v Budmerickom kaštieli. „Zdal sa mi namyslený frajerik a nebol mi sympatický. Vážnejšie sme sa však zhovárali až v Budmericiach pri skúšaní hry Tri sestry. Tam z ničoho nič preskočila veľká iskra,“ spomínala Zuzka v rozhovore pre SME.
Odvtedy sú spolu a vychovávajú aj tri deti - syna Adama a dcéry Alžbetku a Anežku. A napriek tomu, že si v partnerskom zväzku prešli aj náročnými a ťažkými chvíľami, vždy všetko nakoniec ustáli.