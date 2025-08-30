Bude ich šesť? K speváckej hviezde Iglesiasovi čoskoro priletí bocian so štvrtým batôžkom
Španielsky umelec už vychováva s partnerkou tri ratolesti.
Ich rodinka sa onedlho znova rozrastie. Anna Kurnikovová a jej životný partner Enrique Iglesias by sa totiž podľa španielskych médií mali stať čoskoro štvornásobnými rodičmi. Informuje o tom Nový Čas.
Dvojici, ktorá tvorí harmonický pár od roku 2001, to stále klape po všetkých stránkach, čoho dôkazom by malo byť aj štvrté tehotenstvo bývalej tenisovej hviezdy.
Tá so svojím partnerom, spevákom Enriqueom Iglesiasom už vychováva sedemročné dvojčatá Lucy a Nicholasa a päťročnú dcérku Mary. Podľa španielskeho denníka Hola! k nim však onedlho znova priletí bocian, Anna by totiž pod srdcom mala nosiť štvrté bábätko.
Podľa zdroja z okolia páru sa vraj všetko okolo tehotenstva bývalej tenistky vyvíja dobre a spevákova partnerka by už mala byť približne v jeho polovici.
O prominentnom páre je však známe, že si svoje súkromie stráži, aj pri predchádzajúcich deťoch totiž radostnú novinku oznámili verejnosti a fanúšikom až po ich príchode na svet. Ani tentoraz to pravdepodobne nebude inak.