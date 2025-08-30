Bude ich šesť? K speváckej hviezde Iglesiasovi čoskoro priletí bocian so štvrtým batôžkom - Dobré noviny
Dobré noviny
Bude ich šesť? K speváckej hviezde Iglesiasovi čoskoro priletí bocian so štvrtým batôžkom
Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Pavol Rýpal.

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Ilustračný obrázok.

Bude ich šesť? K speváckej hviezde Iglesiasovi čoskoro priletí bocian so štvrtým batôžkom

Hviezdny spevák bude po štvrtý raz otcom.
Hviezdny spevák bude po štvrtý raz otcom. — Foto: Instagram @ annakournikova, enriqueiglesias

Španielsky umelec už vychováva s partnerkou tri ratolesti.

Ich rodinka sa onedlho znova rozrastie. Anna Kurnikovová a jej životný partner Enrique Iglesias by sa totiž podľa španielskych médií mali stať čoskoro štvornásobnými rodičmi. Informuje o tom Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Dvojici, ktorá tvorí harmonický pár od roku 2001, to stále klape po všetkých stránkach, čoho dôkazom by malo byť aj štvrté tehotenstvo bývalej tenisovej hviezdy.

Fanúšička sa vrhla na Enriqueho Iglesiasa.
Prečítajte si tiež: VIDEO: Enrique Iglesias pobúril vášnivým bozkom s neznámou brunetkou. Potom veci uviedol na pravú mieru

Tá so svojím partnerom, spevákom Enriqueom Iglesiasom už vychováva sedemročné dvojčatá Lucy a Nicholasa a päťročnú dcérku Mary. Podľa španielskeho denníka Hola! k nim však onedlho znova priletí bocian, Anna by totiž pod srdcom mala nosiť štvrté bábätko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Podľa zdroja z okolia páru sa vraj všetko okolo tehotenstva bývalej tenistky vyvíja dobre a spevákova partnerka by už mala byť približne v jeho polovici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

O prominentnom páre je však známe, že si svoje súkromie stráži, aj pri predchádzajúcich deťoch totiž radostnú novinku oznámili verejnosti a fanúšikom až po ich príchode na svet. Ani tentoraz to pravdepodobne nebude inak.

Prečítajte si tiež: Otec mu tvrdil, že nikdy nebude slávny. Enrique Iglesias uspel vďaka svojej opatrovateľke z detstva

