Po smrti manželky sa vyrovnáva s jej stratou. František Kovár sa snažil nájsť silu do života v novej krajine
Známy herec prišiel o milovanú manželku Danku na jar tohto roka.
Keď František Kovár prišiel pred pár mesiacmi o svoju milovanú manželku Danielu, veľmi ho to zasiahlo. Veď so životnou partnerkou prežil viac ako 50 rokov. Prežíva tak jedno z najťažších období, napriek tomu sa snaží nájsť nové podnety a silu do života. V rozhovore pre Život prezradil, že srdce si pred časom liečil aj spoznávaním inej kultúry v zahraničí.
Držal ju za ruku
Známy herec prežíva v posledných mesiacoch jedny z najťažších chvíľ v živote, prišiel totiž o milovanú manželku Danielu. Nad zákernou chorobou, s ktorou posledné roky bojovala, žiaľ nedokázala zvíťaziť. „Zomrela v spánku, držal som ju za ruku,“ potvrdil známy herec pre Plus 7 dní ešte na jar tohto roka.
Aby František Kovár prišiel na iné myšlienky a nepodľahol úplne bolesti a smútku zo straty milovanej ženy, rozhodol sa vycestovať do zahraničia.
Odišiel do Kanady a v spoločnosti priateľov nachádzal v živote nové impulzy aj prostredníctvom spoznávania inej kultúry a prostredia.