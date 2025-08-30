Po smrti manželky sa vyrovnáva s jej stratou. František Kovár sa snažil nájsť silu do života v novej krajine - Dobré noviny
Dobré noviny
Po smrti manželky sa vyrovnáva s jej stratou. František Kovár sa snažil nájsť silu do života v novej krajine
Po smrti manželky sa vyrovnáva s jej stratou. František Kovár sa snažil nájsť silu do života v novej krajine

František Kovár si liečil srdce po odchode milovanej manželky v zahraničí.
František Kovár si liečil srdce po odchode milovanej manželky v zahraničí. — Foto: Facebook, František Kovár

Známy herec prišiel o milovanú manželku Danku na jar tohto roka.

Keď František Kovár prišiel pred pár mesiacmi o svoju milovanú manželku Danielu, veľmi ho to zasiahlo. Veď so životnou partnerkou prežil viac ako 50 rokov. Prežíva tak jedno z najťažších období, napriek tomu sa snaží nájsť nové podnety a silu do života. V rozhovore pre Život prezradil, že srdce si pred časom liečil aj spoznávaním inej kultúry v zahraničí.

Držal ju za ruku

Známy herec prežíva v posledných mesiacoch jedny z najťažších chvíľ v živote, prišiel totiž o milovanú manželku Danielu. Nad zákernou chorobou, s ktorou posledné roky bojovala, žiaľ nedokázala zvíťaziť. „Zomrela v spánku, držal som ju za ruku,“ potvrdil známy herec pre Plus 7 dní ešte na jar tohto roka.

František Kovár s manželkou Danielou / Martin Huba
Prečítajte si tiež: Keď otvoril dvere, uvidel neuveriteľnú ženu. František Kovár vďačí za 51-ročné manželstvo Martinovi Hubovi

Aby František Kovár prišiel na iné myšlienky a nepodľahol úplne bolesti a smútku zo straty milovanej ženy, rozhodol sa vycestovať do zahraničia. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122094253634764531&set=a.122094253676764531

Odišiel do Kanady a v spoločnosti priateľov nachádzal v živote nové impulzy aj prostredníctvom spoznávania inej kultúry a prostredia.

Vďaka blízkym sa necíti sám

