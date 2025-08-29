Namiesto rozprávok pozeral videá o bicykloch. Malý Maroško ohuruje kúskami, z ktorých naskakujú zimomriavky - Dobré noviny
Namiesto rozprávok pozeral videá o bicykloch. Malý Maroško ohuruje kúskami, z ktorých naskakujú zimomriavky
Namiesto rozprávok pozeral videá o bicykloch. Malý Maroško ohuruje kúskami, z ktorých naskakujú zimomriavky

Maroš Murín s otcom.
Maroš Murín s otcom. — Foto: Instagram/little_rider_maroshi

Bol temperamentné bábätko a keď ho rodičia prvý raz posadili na odrážadlo, úplne s ním splynul.

Odmalička je mimoriadne aktívne dieťa, bicyklovať začal, keď nemal ani tri roky a dnes na dráhe predvádza triky, z ktorých sa pred očami nezahmlieva len jeho rodičom, ale aj úplne cudzím ľuďom. Maroško Murín je iný ako väčšina jeho rovesníkov. Má len šesť rokov, no bicykluje ako profesionál a svoje dobrodružstvá spolu s otcom Martinom natáča a zdieľa na Instagrame, kde ich cestu sleduje už viac ako 40-tisíc fanúšikov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Murin (@little_rider_maroshi)

Videá o bicykloch namiesto rozprávok

„Už od bábätka bol veľmi temperamentný, nechcel spávať a bol to divoch. Všade liezol, kde sa dalo, tam sa plazil, niekedy to bolo na zbláznenie,“ zaspomínala si pre MY Turiec Marošova mama Lenka a dodala, že jej syn mal len rok, keď sa začal voziť na trojkolesovom odrážadle a v 19 mesiacoch sa už po vonku premával na dvojkolesovom.

Vozenie ho úplne upokojilo a rodičia sa tejto šance chopili. Začali ho brávať do športového parku, zoznámil sa s pumptrackovou dráhou, namiesto rozprávok chcel pozerať videá s deťmi na bicykloch a každé ráno, bez ohľadu na počasie, naháňal rodičov von, pretože jediné, čo chcel, bolo jazdiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Murin (@little_rider_maroshi)

Zmenil im život

Netrvalo dlho a nakoniec presedlal z odrážadla na bicykel, ktorý mu starý otec zvaril v garáži, pretože bol na svoj vek nízky. „Asi tri minúty to trvalo, kým začal bicyklovať a potom, keď mal tri roky a dorástol do normálnej výšky a konečne dočiahol, sme mu kúpili prvý oficiálny bicykel,“ vysvetlila mama šikovného chlapca.

