Niektoré vás vydesia, iné pobavia. Takto podľa umelej inteligencie vyzerajú naše obrazné pomenovania
Tieto obrázky mnohých presvedčia, že je lepšie idiómy nebrať doslova.
Slovenčina je bohatá, hravá a plná obrazotvorných výrazov, o čom svedčí aj množstvo našich frazeologizmov, prísloví či obrazných pomenovaní. Ak by sme niektoré z nich brali úplne doslova, vyzeralo by to naozaj zvláštne, ale presne tak to navnímala umelá inteligencia. Ľubomír Šottník sa jej spýtal, ako si predstavuje pár z našich obľúbených výrazových prostriedkov a jej odpoveď nielenže nesklamala, ale mnohých aj náramne pobavila.