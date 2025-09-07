Nežiarlia na seba, hoci dôvody by sa našli. Marta Jandová s gynekológom Mirkom doma jednu tému neotvára - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nežiarlia na seba, hoci dôvody by sa našli. Marta Jandová s gynekológom Mirkom doma jednu tému neotvára
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Daniela Zajíček Christová s mamou.

Otec bol princ na bielom koni, no pripravil ich o milióny. Daniela Christová mamu nikdy nepočula bedákať

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Andrea Vadkerti.

Za milionára sa vydala z lásky, ale roky zažívala peklo. Andrea Vadkerti sa po rozvode pozerá iba vpred

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Miroslav Etzler považuje syna Samuela za najkrajší dar.

Syn sa narodil mŕtvy, potom sa stal zázrak. Miroslav Etzler pil a mal smetisko v srdci, no Samko ho zmenil

SLEDUJE NÁS 207 404 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nežiarlia na seba, hoci dôvody by sa našli. Marta Jandová s gynekológom Mirkom doma jednu tému neotvára

— Foto: Instagram @marta.jandova

Charizmatická speváčka si intimitu s manželom dobre stráži.

Partnera neskrýva, no zároveň si poriadne stráži súkromie. Keď sa však nedávno Marta Jandová vybrala so svojím manželom Miroslavom do hôr, fanúšikov na sociálnych sieťach potešila spoločnou fotografiou a zdá sa, že dvojica je bok po boku naozaj spokojná. A podľa umelkyne za to môže najmä jedna vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Marta Jandová - Zpěvačka (@marta.jandova)

„Len my dvaja. Ako každý rok. Jeden týždeň. Rovnaké obsadenie. Rovnaký hotel. Rovnaký plán,“ napísala k príspevku speváčka, ktorá s Miroslavom chodí do hôr pravidelne. Nie je to však len oddych a spoločne strávený čas, ktorý ich vzťah stmeľuje. Oveľa dôležitejšie sú totiž podľa nej celkom iné predpoklady, ktoré netreba podceniť.

Žiadny suchár

Martin manžel sa v šoubiznise nepohybuje, svoje uplatnenie našiel v celkom inej profesii – ako ženský doktor. „No gynekológ je tiež svojím spôsobom umelec,“ poznamenala pre iDnes speváčka, podľa ktorej Mirek nie je ani trochu suchár. „Rockovú hudbu sleduje viac než ja. On je ten, kto doma furt niečo púšťa a študuje nové kapely. A je s ním strašná sranda. Zbožňuje cestovanie a k tomu všetkému je ešte aj super otec,“ vychválila svojho milého šťastná Marta.

Foto: Instagram @marta.jandova

Mnohé ženy by pri pohľade na Miroslava možno napadlo, či naňho Marta pri jeho chúlostivom povolaní nežiarli. Sebavedomá speváčka má však pre všetky pochybujúce dámy len jednu odpoveď.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.