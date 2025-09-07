Nežiarlia na seba, hoci dôvody by sa našli. Marta Jandová s gynekológom Mirkom doma jednu tému neotvára
Charizmatická speváčka si intimitu s manželom dobre stráži.
Partnera neskrýva, no zároveň si poriadne stráži súkromie. Keď sa však nedávno Marta Jandová vybrala so svojím manželom Miroslavom do hôr, fanúšikov na sociálnych sieťach potešila spoločnou fotografiou a zdá sa, že dvojica je bok po boku naozaj spokojná. A podľa umelkyne za to môže najmä jedna vec.
„Len my dvaja. Ako každý rok. Jeden týždeň. Rovnaké obsadenie. Rovnaký hotel. Rovnaký plán,“ napísala k príspevku speváčka, ktorá s Miroslavom chodí do hôr pravidelne. Nie je to však len oddych a spoločne strávený čas, ktorý ich vzťah stmeľuje. Oveľa dôležitejšie sú totiž podľa nej celkom iné predpoklady, ktoré netreba podceniť.
Žiadny suchár
Martin manžel sa v šoubiznise nepohybuje, svoje uplatnenie našiel v celkom inej profesii – ako ženský doktor. „No gynekológ je tiež svojím spôsobom umelec,“ poznamenala pre iDnes speváčka, podľa ktorej Mirek nie je ani trochu suchár. „Rockovú hudbu sleduje viac než ja. On je ten, kto doma furt niečo púšťa a študuje nové kapely. A je s ním strašná sranda. Zbožňuje cestovanie a k tomu všetkému je ešte aj super otec,“ vychválila svojho milého šťastná Marta.
Mnohé ženy by pri pohľade na Miroslava možno napadlo, či naňho Marta pri jeho chúlostivom povolaní nežiarli. Sebavedomá speváčka má však pre všetky pochybujúce dámy len jednu odpoveď.