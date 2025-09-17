Bolia vás kolená, keď kráčate? Vedci poznajú drobný trik, ktorým zmeníte chôdzu a veľmi sa vám uľaví - Dobré noviny
Bolia vás kolená, keď kráčate? Vedci poznajú drobný trik, ktorým zmeníte chôdzu a veľmi sa vám uľaví
Bolia vás kolená, keď kráčate? Vedci poznajú drobný trik, ktorým zmeníte chôdzu a veľmi sa vám uľaví

Foto: Freepik/teksomolika, jcomp

Podľa hlavného autora štúdie sa bude typ chôdze v budúcnosti nastavovať každému pacientovi individuálne.

Malá zmena v chôdzi môže ľuďom s artritídou pomôcť zmierniť bolesť kolien. Potvrdzuje to štúdia publikovaná začiatkom augusta, v rámci ktorej výskumníci sledovali účastníkov a upravovali spôsob, akým kráčajú. Pacienti po roku hlásili menšie bolesti a vyšetrenie magnetickou rezonanciou ukázalo, že ich kolenné chrupavky sa skutočne opotrebúvajú pomalšie.

Rozhoduje tlak vyvíjaný na koleno

„Myslím, že je to veľká nádej pre ľudí s osteoartrózou. Objavujeme nové spôsoby, ktoré by mohli zmierniť ich bolesť, uviedol pre The Washington Post hlavný autor štúdie Scott Uhlrich. Vysvetlil tiež, že pootočenie prstov konkrétnym smerom neodľahčuje koleno úplne, no sila sa presúva z poškodených alebo slabších častí kolena na zdravšie časti chrupavky.

Ilustračné foto.
Foto: Freepik/javi_indy

Neplatí to však pre všetkých rovnako. „Z jednej zmeny nemá každý človek rovnaký úžitok. Kiežby to tak bolo, kiežby som mohol každému povedať, aby chodidlá nasmeroval tým istým smerom a fungovalo by to. Ale nie je to tak,“ podotkol Uhlrich a ostatných upozornil, aby si chôdzu sami neupravovali.

Pracujú na verzii pre všetkých

Jeho tím najprv vybral z viac ako tisíc dobrovoľníkov 68 ľudí s miernou až strednou osteoartritídou. Výskumníci ich naučili chodiť s prstami na nohách natočenými päť alebo 10 stupňov dovnútra alebo von a merali, ako tieto uhly ovplyvňujú tlak na kolená. Do štúdie nakoniec zaradili len tých, ktorým zmena chôdze pomáhala.

