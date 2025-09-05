Vyberte si 5 ľudí a raz za 14 dní niečo vložte do mrazničky. Ortopedička odhalila recept na ženské starnutie - Dobré noviny
Vyberte si 5 ľudí a raz za 14 dní niečo vložte do mrazničky. Ortopedička odhalila recept na ženské starnutie
Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

Vyberte si 5 ľudí a raz za 14 dní niečo vložte do mrazničky. Ortopedička odhalila recept na ženské starnutie

Ilustračná fotografia. — Foto: Instagram @drvondawright / Freepik, @DCStudio

Päť pravidiel, ktoré menia život v strednom veku.

Niektorí ľudia sa dožívajú vysokého veku, no posledné roky života prežívajú v bolestiach. Ortopedická chirurgička Vonda Wrightová patrí k tým, ktorí veria, že starnutie nemusí znamenať úpadok. Svoje skúsenosti využíva nielen v ambulancii, ale aj vo vlastnom živote – a tvrdí, že práve vďaka piatim pravidlám dokáže starnúť aktívne a bez utrpenia.

„Som si vedomá toho, že hoci žijeme dlhšie, dlhšie aj trpíme. Väčšina rozhovorov o dlhovekosti sa zameriava na mužov alebo používa výskum založený na mužských telách,“ hovorí Wrightová pre CNBC

Od chirurgie k zdraviu v strednom veku

Dvadsať rokov pôsobila ako chirurgička na Univerzite v Pittsburghu a skúmala, ako starnutie ovplyvňuje pohybový aparát. Už vtedy mala jasný cieľ: „Zmením spôsob, ako starneme v tejto krajine,“ vysvetľuje.

Dnes vedie spoločnosť Precision Longevity a pacientom odovzdáva praktické tipy, ako môžu sami ovplyvniť kvalitu svojho života. Nedávno vydala aj knihu Nezlomná, určenú najmä ženám v strednom veku.

Päť pravidiel pre zdravé starnutie?

