Vyberte si 5 ľudí a raz za 14 dní niečo vložte do mrazničky. Ortopedička odhalila recept na ženské starnutie
Päť pravidiel, ktoré menia život v strednom veku.
Niektorí ľudia sa dožívajú vysokého veku, no posledné roky života prežívajú v bolestiach. Ortopedická chirurgička Vonda Wrightová patrí k tým, ktorí veria, že starnutie nemusí znamenať úpadok. Svoje skúsenosti využíva nielen v ambulancii, ale aj vo vlastnom živote – a tvrdí, že práve vďaka piatim pravidlám dokáže starnúť aktívne a bez utrpenia.
„Som si vedomá toho, že hoci žijeme dlhšie, dlhšie aj trpíme. Väčšina rozhovorov o dlhovekosti sa zameriava na mužov alebo používa výskum založený na mužských telách,“ hovorí Wrightová pre CNBC
Od chirurgie k zdraviu v strednom veku
Dvadsať rokov pôsobila ako chirurgička na Univerzite v Pittsburghu a skúmala, ako starnutie ovplyvňuje pohybový aparát. Už vtedy mala jasný cieľ: „Zmením spôsob, ako starneme v tejto krajine,“ vysvetľuje.
Dnes vedie spoločnosť Precision Longevity a pacientom odovzdáva praktické tipy, ako môžu sami ovplyvniť kvalitu svojho života. Nedávno vydala aj knihu Nezlomná, určenú najmä ženám v strednom veku.