Jediné slovo dokáže zvrátiť útok túlavého psa. Takto môžete mať nebezpečnú situáciu pod kontrolou
Dôležité je zachovať pokoj a vyhnúť sa panike.
Psy bez vôdzky, ktoré sa potulujú po uliciach s majiteľom v nedohľadne a pôsobia pri tom zmätene, môžu mnohým naháňať hrôzu. Takýto úkaz pritom nie je na niektorých miestach ničím výnimočným. Aj keď sa tieto zvieratá považujú za najlepších priateľov človeka, nie je vylúčené, že by mohli v podobných situáciách zaútočiť.
Riziku sa v tomto prípade vystavujú najmä bežci, cyklisti alebo iní rýchlo sa pohybujúci ľudia. „Psy reagujú na pohyb a ten v nich prebúdza inštinkty. Niektoré plochy by mohli považovať za svoje teritórium a ak nimi prejdete, mohli by sa snažiť toto teritórium chrániť,“ vysvetľuje portál Bright Side vo svojom videu.
Ak teda na prechádzke v parku alebo pri behu po ulici zbadáte psa, ktorý sa netvári práve najmilšie a dokonca pôsobí, že sa chystá na útok, zachovajte pokoj. Správanie zvieraťa sa nedá vždy jednoznačne predurčiť, no vďaka nasledujúcej metóde, na ktorú by ste si mali vedieť spomenúť aj uprostred chaosu, sa útoku buď úplne vyhnete alebo ho aspoň zmiernite.
6. Nepanikárte
Mnohí veria, že zvieratá vedia akosi vycítiť ľudský strach. Nie je to však o žiadnej kúzelnej schopnosti, pes je jednoducho sebavedomejší, keď vidí, že sa jeho protivník trasie od strachu. „Bez ohľadu na to, aké to je náročné, sa snažte zachovať pokoj. Ak pes zbadá, že vás nevie vystrašiť, mohol by si myslieť, že sa s vami neoplatí zahrávať,“ pripomínajú.
5. Nesnažte sa utiecť
Väčšina psov beží rýchlejšie ako človek a aj keď to môže znieť drsne, vlastne neexistuje šanca, že by sa vám pred nimi podarilo utiecť. Beh navyše provokuje ich lovecký inštinkt, takže by ste útekom mohli celú situáciu len zhoršiť a to aj v prípadoch, keď zviera pôvodne vôbec nechcelo útočiť.