Chladnička praská vo švíkoch, ale na jedlo neminie ani cent. Sofie ukázala radikálny spôsob šetrenia - Dobré noviny
Dobré noviny
Chladnička praská vo švíkoch, ale na jedlo neminie ani cent. Sofie ukázala radikálny spôsob šetrenia
Chladnička praská vo švíkoch, ale na jedlo neminie ani cent. Sofie ukázala radikálny spôsob šetrenia

— Foto: TikTok @dumpsterdivingwsoff, Instagram @dumpsterdivingwsoff

Za jedlo neplatí už roky.

V dobe rýchlo rastúcich cien a nákladov na život rozhodne nie je jednoduché šetriť. To však nie je prípad 30-ročnej Sofie, ktorá ešte v roku 2020 objavila spôsob, vďaka ktorému údajne minie len 82 eur ročne a jej chladnička napriek tomu praská vo švíkoch. Žije totiž výlučne z jedla, ktoré končí v kontajneroch za supermarketmi.

Predtým, ako ohrniete nosom, stojí za to vypočuť si jej argumenty.

Kontajnery plné dobrých potravín

Aj keď si Sofie z Dánska vždy mohla dovoliť kúpiť dostatok jedla, počas svojho pobytu v austrálskom Sydney si všimla množstvo jedla vyhodeného v kontajneroch za supermarketmi. Inšpirovaná svojou sestrou sa rozhodla pre radikálnu zmenu svojho životného štýlu a začala praktizovať tzv. „dumpster diving“ – prehľadávanie kontajnerov za účelom získania jedla, ktoré by inak skončilo na skládke.

@dumpsterdivingwsoff Still living of food from supermarket dumpster!! #dumpsterdiving #dumpsterdivingwsoff #sustainableliving #foodwaste #savethefood #bekæmpmadspild #denmark ♬ Just A Girl - No Doubt

„Naozaj ma uchvátilo množstvo odpadu v týchto kontajneroch. V zadnej časti supermarketu boli doslova dva kontajnery plné balených potravín: celé kurčatá, sladkosti, nápoje – raz sme v ich krabiciach našli 300 plechoviek diétnej koly. Vyhodili ich z rôznych dôvodov – videli sme celú škatuľu fliaš kombuchy, ktorú vyhodili, pretože jedna z plechoviek bola poškodená,“ opisuje pre Daily Mail Sofie spôsob svojho šetrenia, na ktorý sa množstvo ľudí pozerá cez prsty.

Ročne vraj minie len 82 eur

Hoci išlo o občasnú zábavu, čoskoro si uvedomila, že z kontajnerov je možné vyloviť dosť jedla na to, aby jej nahradilo týždenný nákup potravín.

