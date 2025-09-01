Chladnička praská vo švíkoch, ale na jedlo neminie ani cent. Sofie ukázala radikálny spôsob šetrenia
Za jedlo neplatí už roky.
V dobe rýchlo rastúcich cien a nákladov na život rozhodne nie je jednoduché šetriť. To však nie je prípad 30-ročnej Sofie, ktorá ešte v roku 2020 objavila spôsob, vďaka ktorému údajne minie len 82 eur ročne a jej chladnička napriek tomu praská vo švíkoch. Žije totiž výlučne z jedla, ktoré končí v kontajneroch za supermarketmi.
Predtým, ako ohrniete nosom, stojí za to vypočuť si jej argumenty.
Kontajnery plné dobrých potravín
Aj keď si Sofie z Dánska vždy mohla dovoliť kúpiť dostatok jedla, počas svojho pobytu v austrálskom Sydney si všimla množstvo jedla vyhodeného v kontajneroch za supermarketmi. Inšpirovaná svojou sestrou sa rozhodla pre radikálnu zmenu svojho životného štýlu a začala praktizovať tzv. „dumpster diving“ – prehľadávanie kontajnerov za účelom získania jedla, ktoré by inak skončilo na skládke.
„Naozaj ma uchvátilo množstvo odpadu v týchto kontajneroch. V zadnej časti supermarketu boli doslova dva kontajnery plné balených potravín: celé kurčatá, sladkosti, nápoje – raz sme v ich krabiciach našli 300 plechoviek diétnej koly. Vyhodili ich z rôznych dôvodov – videli sme celú škatuľu fliaš kombuchy, ktorú vyhodili, pretože jedna z plechoviek bola poškodená,“ opisuje pre Daily Mail Sofie spôsob svojho šetrenia, na ktorý sa množstvo ľudí pozerá cez prsty.
Ročne vraj minie len 82 eur
Hoci išlo o občasnú zábavu, čoskoro si uvedomila, že z kontajnerov je možné vyloviť dosť jedla na to, aby jej nahradilo týždenný nákup potravín.