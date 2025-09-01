V skutočnosti bola krásnou ženou, ktorú kolegovia milovali. Macocha z Popolušky sa ale v súkromí trápila - Dobré noviny
V skutočnosti bola krásnou ženou, ktorú kolegovia milovali. Macocha z Popolušky sa ale v súkromí trápila
V skutočnosti bola krásnou ženou, ktorú kolegovia milovali. Macocha z Popolušky sa ale v súkromí trápila

Zábery z filmu Tri oriešky pre Popolušku.
Foto: Promo fotografie k filmu Tri oriešky pre Popolušku - Filmové studio Barrandov / DEFA, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel/Youtube/Altes Kino

Pred záverečnou klapkou prekvapila celý štáb nečakaným priznaním.

V obľúbenej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku sa tak autenticky vžila do kože zákernej macochy, že by len málokto uveril, aká bola v skutočnosti na pľaci obľúbená. Carola Braunbock bola síce nemeckou herečkou, no mala československé korene. Narodila sa blízko Plzne, pochádzala z rodiny českých Nemcov a v Ústí nad Labem stihla aj zmaturovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úspešná kariéra

Po skončení druhej svetovej vojny však musela spolu s ostatnými Nemcami odísť, usadila sa v Lipsku a dala sa na štúdium hudobno-dramatického odboru. Svoju kariéru zahájila v roku 1949, kedy začala hrať v tamojších divadelných súboroch a už o dva roky neskôr účinkovala aj v adaptácii jedného z najznámejších románov Heinricha Manna s názvom Poddaný.

Zahrala si v takmer 80 filmoch a aj napriek tomu, aká bola úspešná, jej v osobnom živote šťastie neprialo. Carola sa v roku 1953 zamilovala do herca Johannesa Schmidta, porodila syna a o štyri mesiace neskôr sa za svojho vyvoleného vydala.

Tragické momenty

Zo spečatenej lásky sa však tešila len sedem mesiacov a jeden deň.

