Súhlasiť bude asi každý rodič. Ráchel Šoltésová prehovorila o strastiach aj radostiach leta so synčekom
Známa herečka vychováva syna s manželom Lukášom.
Zoznámili sa netradičným spôsobom a dodnes sa na tom smeje. „Chodila som k nemu každý mesiac,“ spomína Ráchel Šoltésová na to, ako sa stretle s jej životným partnerom Lukášom. Príbeh lásky jednej z najlepších účastníčok tanečnej šou Let’s Dance totiž občas pripomína romantickú telenovelu – prvýkrát sa videli, keď bola v jeho zubárskom kresle.
Odvtedy v dobrom aj v zlom kráčajú životom bok po boku a svoju lásku korunovali aj spoločným potomkom, synčekom Jakubom. Letné dni tak trávila Ráchel najmä s ním a v rozhovore pre Nový Čas prezradila, že dovolenkovať s malým dieťaťom nie je úplne med lízať. Nejeden rodič s ňou bude nepochybne súhlasiť.
Zlomový bod
Známa herečka kedysi vyhlasovala, že do svojich 25 rokov by chcela stihnúť svadbu aj bábätko. „To bol pre mňa vždy zlomový bod,“ priznala pre portál Markíza.sk herečka, ktorej sa to napokon aj podarilo. V hlavnom meste stretla zubára z Oravy a zamilovala sa, pričom koncom roka 2023 darovala život synčekovi Kubkovi.
Letné mesiace tak trávila Ráchel prevažne so synčekom, priznala však, že dovolenkovanie s malým dieťaťom nebolo vždy bezproblémové.