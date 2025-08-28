Ako získať vnútornú dokonalosť? Vycvičte svoje srdce a myseľ pre lepší život! - Dobré noviny
Ako získať vnútornú dokonalosť? Vycvičte svoje srdce a myseľ pre lepší život!
Ako získať vnútornú dokonalosť? Vycvičte svoje srdce a myseľ pre lepší život!

— Foto: Ikar

Objavte tréningový systém, z ktorého vzišli svetoví šampióni. 

Vnútorná dokonalosť je podrobný návod na to, ako mať pod kontrolou myseľ, dosiahnuť vrcholový výkon a žiť plnohodnotný život.

Jim Murphy neprišiel na svoje myšlienky náhodou. Ako profesionálny hráč bejzbalu v tíme Chicago Cubs poznal tlak na výkon, strach zo zlyhania a neustále porovnávanie svojej hodnoty s výsledkami.

Keď sa jeho hráčska kariéra skončila, presunul sa k trénovaniu športovcov – od profesionálov až po olympionikov – a zistil, že mnohí bojujú s rovnakým problémom: ich myseľ im bráni v dosahovaní plného potenciálu.

Foto: Ikar

Murphy začal systematicky skúmať, čo odlišuje tých najlepších od ostatných. Zistil, že skutočný úspech neprichádza len z fyzickej pripravenosti, ale zo schopnosti ovládnuť vlastné myšlienky, emócie a reakcie, a to najmä pod tlakom.

Kniha vám ukáže, ako:

• ROZVÍJAŤ SEBAOVLÁDANIE – a odpútať sa od toho, čo nemôžete ovládať.

• PREKONAŤ ÚZKOSŤ – a vybudovať si silné mentálne návyky.

• ODSTRÁNIŤ MENTÁLNE BLOKY – a nebrzdiť samých seba.

• TRÉNOVAŤ PODVEDOMIE – a zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení.

Jednou z najsilnejších častí knihy je Murphyho osobný príbeh. Nevyhýba sa opisu vlastných zlyhaní a slabostí. Naopak, ukazuje, ako sa z nich poučil a ako ich využil na vytvorenie systému, ktorý dnes pomáha ľuďom po celom svete.

Kniha tak nie je len teóriou, ale obsahuje konkrétne cvičenia, vizualizačné techniky, dýchacie metódy a mentálne „prepínače“, ktoré možno okamžite aplikovať v praxi. Každá kapitola má jasný cieľ a vedie k postupnému posilňovaniu mysle aj srdca.

Murphy používa pri písaní jazyk kouča, ktorý verí v potenciál svojho zverenca – čitateľa. Nejde o „ľahké“ motivačné frázy, ale o disciplínu a dôslednosť, ktoré môžu byť náročné, no prinášajú dlhodobé výsledky. Pri čítaní máte pocit, akoby ste boli na sústredení so šampiónmi, kde sa každý deň začína mentálnou prípravou a končí sebahodnotením.

Vnútorná dokonalosť tak nie je len o víťazstvách na ihrisku, ale o víťazstvách v živote. Jim Murphy ukazuje, že ovládnuť vlastnú myseľ je tá najdôležitejšia disciplína – a že keď zvládneme vnútornú hru, následne sa dostavia vonkajšie výsledky, neraz úplne prirodzene.

Pozrite si video s autorom:

Z anglického originálu Inner Excellence (Academy of Excellence, 2020) preložila Viera Zvadová.

Milan Buno, knižný publicista

