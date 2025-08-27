Padol na úplné dno...ale dostal druhú šancu a dnes inšpiruje milióny ľudí na celom svete! - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Padol na úplné dno...ale dostal druhú šancu a dnes inšpiruje milióny ľudí na celom svete!
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 450 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Padol na úplné dno...ale dostal druhú šancu a dnes inšpiruje milióny ľudí na celom svete!

— Foto: Ikar

Jeho život sa dramaticky otočil.

Z podnikateľa v bielom golieri sa stal záchranca bezdomovcov so štyrmi labkami. Denne varí stovky porcií jedla, zabezpečuje veterinárnu starostlivosť, kastrácie, očkovania a adopcie. V jeho centre v Koh Samui sa dnes starajú o desiatky psov a vďaka jeho aktivite našli domov stovky ďalších. A čo je najdôležitejšie – popri záchrane zvierat zachránil aj seba.
O tom je príbeh Druhá šanca od Nialla Harbisona.

V mladosti nemal na ružiach ustlané. Vyrastal v rozvrátenej rodine, problémy sa mu doslova sypali na hlavu, roky sa len pretĺkal. Úzkosť tlmil alkoholom a drogami. Napriek zlej štartovacej čiare rozbehol niekoľko úspešných firiem. Profesijne sa mu darilo na viacerých frontoch, ale závislosť mala vždy navrch. Vedel, že potrebuje zmenu.

Foto: Ikar

Napokon sa presťahoval do Thajska, aby našiel vnútorný pokoj, no pre užívanie návykových látok a hazardné hry padol na samé dno. Až v nemocnici zoči-voči smrti si predsavzal, že so sebou niečo urobí. Tak sa začala jeho cesta pomoci túlavým psom. To, čo sa spočiatku javilo ako nevinný záujem o zúbožené zvieratá, časom prerástlo do systematickej záchrany pouličných psov s ambicióznym cieľom.

V istom zmysle mu pripomínali jeho - takmer na pokraji smrti, no stále s nádejou na lepší život. Vďaka tejto záslužnej činnosti nielenže inšpiroval ľudí po celom svete, ale sám sa naučil pokore a najmä sile bojovať o svoj kúsok miesta pod slnkom.

Dnes prostredníctvom sociálnych sietí motivuje takmer jeden a pol milióna sledovateľov, aby hľadali svoje šťastie a nikdy sa nevzdávali. Jeho videá, v ktorých zachraňuje zúbožených psov a premieňa ich na zdravých, šťastných spoločníkov, majú milióny videní. Stal sa hlasom tých, ktorých nikto nepočuje – a zároveň dôkazom, že aj zlomený človek môže opäť nájsť svoj zmysel.

Druhá šanca nie je len kniha o psoch. Je to kniha o boji so závislosťou, o hľadaní miesta vo svete, o pokore a o tom, že šťastie môže prísť z najneočakávanejších miest. Získa si vás úprimnosťou, až surovou otvorenosťou bez pretvárky. Harbison neidealizuje svoje zlyhania – naopak, kladie ich pred vás ako varovanie, ale aj ako dôkaz, že pád nemusí byť koniec.

Z anglického originálu The Hope (HarperCollins Publishers Ltd., USA 2023) preložil Matúš Kyčina.

Milan Buno, knižný publicista

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.