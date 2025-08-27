Padol na úplné dno...ale dostal druhú šancu a dnes inšpiruje milióny ľudí na celom svete!
Jeho život sa dramaticky otočil.
Z podnikateľa v bielom golieri sa stal záchranca bezdomovcov so štyrmi labkami. Denne varí stovky porcií jedla, zabezpečuje veterinárnu starostlivosť, kastrácie, očkovania a adopcie. V jeho centre v Koh Samui sa dnes starajú o desiatky psov a vďaka jeho aktivite našli domov stovky ďalších. A čo je najdôležitejšie – popri záchrane zvierat zachránil aj seba.
O tom je príbeh Druhá šanca od Nialla Harbisona.
V mladosti nemal na ružiach ustlané. Vyrastal v rozvrátenej rodine, problémy sa mu doslova sypali na hlavu, roky sa len pretĺkal. Úzkosť tlmil alkoholom a drogami. Napriek zlej štartovacej čiare rozbehol niekoľko úspešných firiem. Profesijne sa mu darilo na viacerých frontoch, ale závislosť mala vždy navrch. Vedel, že potrebuje zmenu.
Napokon sa presťahoval do Thajska, aby našiel vnútorný pokoj, no pre užívanie návykových látok a hazardné hry padol na samé dno. Až v nemocnici zoči-voči smrti si predsavzal, že so sebou niečo urobí. Tak sa začala jeho cesta pomoci túlavým psom. To, čo sa spočiatku javilo ako nevinný záujem o zúbožené zvieratá, časom prerástlo do systematickej záchrany pouličných psov s ambicióznym cieľom.
V istom zmysle mu pripomínali jeho - takmer na pokraji smrti, no stále s nádejou na lepší život. Vďaka tejto záslužnej činnosti nielenže inšpiroval ľudí po celom svete, ale sám sa naučil pokore a najmä sile bojovať o svoj kúsok miesta pod slnkom.
Dnes prostredníctvom sociálnych sietí motivuje takmer jeden a pol milióna sledovateľov, aby hľadali svoje šťastie a nikdy sa nevzdávali. Jeho videá, v ktorých zachraňuje zúbožených psov a premieňa ich na zdravých, šťastných spoločníkov, majú milióny videní. Stal sa hlasom tých, ktorých nikto nepočuje – a zároveň dôkazom, že aj zlomený človek môže opäť nájsť svoj zmysel.
Druhá šanca nie je len kniha o psoch. Je to kniha o boji so závislosťou, o hľadaní miesta vo svete, o pokore a o tom, že šťastie môže prísť z najneočakávanejších miest. Získa si vás úprimnosťou, až surovou otvorenosťou bez pretvárky. Harbison neidealizuje svoje zlyhania – naopak, kladie ich pred vás ako varovanie, ale aj ako dôkaz, že pád nemusí byť koniec.
Z anglického originálu The Hope (HarperCollins Publishers Ltd., USA 2023) preložil Matúš Kyčina.
Milan Buno, knižný publicista