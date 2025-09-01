Ktoré psie plemeno je najinteligentnejšie? Výskum vyriešil dilemu, o ktorej sa psičkári sporili dlhé roky - Dobré noviny
Ktoré psie plemeno je najinteligentnejšie? Výskum vyriešil dilemu, o ktorej sa psičkári sporili dlhé roky
Ktoré psie plemeno je najinteligentnejšie? Výskum vyriešil dilemu, o ktorej sa psičkári sporili dlhé roky

Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @wirestock / Freepik, @freepik

Výskum Amerického kynologického klubu priniesol jasného víťaza.

Každý majiteľ psa si myslí, že práve jeho štvornohý kamarát je ten najšikovnejší. Stačí, aby vám v správny čas pripomenul, že je čas večere, alebo bežal k dverám, keď sa dotknete vodítka, a máte pocit, že rozumie viac, než si vieme predstaviť. Odborníci pritom odhadujú, že psy majú mentálne schopnosti porovnateľné s dvojročným dieťaťom, informuje Americký kynologický klub.

No nie všetky plemená sú na tom rovnako – vedci sa už roky snažia zistiť, ktoré psy vynikajú inteligenciou najviac.

Foto: Freepik, @freepik

Na túto tému sa zameral aj doktor Stanley Coren, profesor psychológie na University of British Columbia a autor knihy The Intelligence of Dogs: Canine Consciousness and Capabilities. Podľa neho možno inteligenciu psov rozdeliť do troch kategórií:

  • inštinktívna inteligencia – schopnosť vykonávať úlohy vrodené danému plemenu, napríklad strážiť či pásť,
  • adaptívna inteligencia – schopnosť riešiť problémy a učiť sa vlastným skúšaním, 
  • pracovná a školiaca inteligencia – teda ako rýchlo a ochotne sa pes dokáže učiť od človeka.

Práve tieto kritériá sa stali základom rebríčka, ktorý pripravil Americký kynologický klub. Ten ukázal, ktoré plemená patria medzi absolútnu špičku, pokiaľ ide o psiu múdrosť.

Najinteligentnejšie psy podľa odborníkov

