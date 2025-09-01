Autori podvodných telefonátov sú ešte zákernejší, ako sme si mysleli. Takto sa pred ich trikmi ochránite - Dobré noviny
Autori podvodných telefonátov sú ešte zákernejší, ako sme si mysleli. Takto sa pred ich trikmi ochránite
Autori podvodných telefonátov sú ešte zákernejší, ako sme si mysleli. Takto sa pred ich trikmi ochránite

Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik

Radí polícia aj IT experti.

Scenár, ktorý je dnes mnohým veľmi dobre známy - zazvoní telefón, na displeji sa objaví neznáme číslo so zahraničnou predvoľbou a po zdvihnutí sa z druhej strany ozve robotický hlas s ponukou práce. Obeť je následne presmerovaná na konverzáciu cez WhatsApp a skôr, ako sa nazdá, ju podvodníci pripravia o značnú časť úspor.

Číslo slúži len na maskovanie

Na podvodné telefonáty si už mnohí z nás zvykli a snažia sa im brániť, ako sa len dá. Niektorí smartfónu zakážu prijímať hovory so zahraničnými predvoľbami, iní prácne blokujú všetky neznáme telefónne čísla a ostatní ich jednoducho ignorujú. Vedeli ste však, že čísla, z ktorých podvodníci volajú, často patria skutočným ľuďom?

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Je to prebratie inej identity na seba. Útočníci môžu byť niekde úplne inde, ale maskujú sa za to, z akého čísla volajú,“ vysvetlili v Televíznych novinách Televízie Markíza odborník na kybernetickú bezpečnosť Pavol Draxler a odborník na technológie Roman Kadlec.

Štyri dôležité rady

Telefonáty pritom už neprichádzajú výlučne z cudzokrajných čísel. Okrem rakúskej či českej predvoľby podvodníci čoraz častejšie používajú aj slovenské čísla, čo mnohým sťažuje schopnosť rozlíšiť, či ide skutočne o podvod. Polícia aj IT experti preto upozorňujú na spôsoby, ako takúto hrozbu jednoducho a rýchlo odhaliť.

