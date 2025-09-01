Autori podvodných telefonátov sú ešte zákernejší, ako sme si mysleli. Takto sa pred ich trikmi ochránite
Radí polícia aj IT experti.
Scenár, ktorý je dnes mnohým veľmi dobre známy - zazvoní telefón, na displeji sa objaví neznáme číslo so zahraničnou predvoľbou a po zdvihnutí sa z druhej strany ozve robotický hlas s ponukou práce. Obeť je následne presmerovaná na konverzáciu cez WhatsApp a skôr, ako sa nazdá, ju podvodníci pripravia o značnú časť úspor.
Číslo slúži len na maskovanie
Na podvodné telefonáty si už mnohí z nás zvykli a snažia sa im brániť, ako sa len dá. Niektorí smartfónu zakážu prijímať hovory so zahraničnými predvoľbami, iní prácne blokujú všetky neznáme telefónne čísla a ostatní ich jednoducho ignorujú. Vedeli ste však, že čísla, z ktorých podvodníci volajú, často patria skutočným ľuďom?
„Je to prebratie inej identity na seba. Útočníci môžu byť niekde úplne inde, ale maskujú sa za to, z akého čísla volajú,“ vysvetlili v Televíznych novinách Televízie Markíza odborník na kybernetickú bezpečnosť Pavol Draxler a odborník na technológie Roman Kadlec.
Štyri dôležité rady
Telefonáty pritom už neprichádzajú výlučne z cudzokrajných čísel. Okrem rakúskej či českej predvoľby podvodníci čoraz častejšie používajú aj slovenské čísla, čo mnohým sťažuje schopnosť rozlíšiť, či ide skutočne o podvod. Polícia aj IT experti preto upozorňujú na spôsoby, ako takúto hrozbu jednoducho a rýchlo odhaliť.