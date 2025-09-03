Na rukách nosí všetkých troch. Adam Bardy prehovoril o synčekoch a zložil poklonu svojej manželke
Známy herec je od vlaňajšieho Silvestra trojnásobným otcom.
„Let’s get the Bardy started,“ napísal herec Adam Bardy na Silvestra a mal na to vtedy dobrý dôvod. Do rodinného kruhu k staršiemu synčekovi Alanovi pribudli ďalší dvaja chlapčekovia – Leon a Evan – a odvtedy majú trojnásobní rodičia doma o zábavu postarané. Herec teraz v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradil, či starší syn nežiarli na súrodencov a krásne slová adresoval aj svojej manželke.
Let’s get the Bardy started
Krajší začiatok roka 2025 si známy herec nemohol ani želať. Na Silvestra sa totiž stal trojnásobným otcom, keď jeho manželka Bibiána priviedla na svet zdravé dvojičky. Trojica Alan, Leon a Evan tak od rodičov vyžadujú maximálnu rodičovskú pozornosť a starostlivosť.
Dvojčatá počas leta dokonca absolvovali už aj svoj prvý životný míľnik, keď ich rodičia dali pokrstiť. A hoci sa starší Alan na príchod bračekov veľmi tešil, vyvstáva aj otázka, či na mladších súrodencov nežiarli.
Nosí na rukách všetkých troch
Adam Bardy priznáva, že boli pripravení na rôzne scenáre. Predsa len, k staršiemu mali prísť dvaja narušitelia. Ukázalo sa však, že obavy boli zbytočné.