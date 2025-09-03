Na rukách nosí všetkých troch. Adam Bardy prehovoril o synčekoch a zložil poklonu svojej manželke - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na rukách nosí všetkých troch. Adam Bardy prehovoril o synčekoch a zložil poklonu svojej manželke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračná fotografia.

Kuchyňa našich predkov ohúrila svet. Toto sú slovenské špeciality, ktoré turistom zachutili najviac

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

SLEDUJE NÁS 207 413 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na rukách nosí všetkých troch. Adam Bardy prehovoril o synčekoch a zložil poklonu svojej manželke

Adam Bardy prehovoril o rodine.
Adam Bardy prehovoril o rodine. — Foto: Instagram @ adambardy (Katarina Šlesarova)

Známy herec je od vlaňajšieho Silvestra trojnásobným otcom.

„Let’s get the Bardy started,“ napísal herec Adam Bardy na Silvestra a mal na to vtedy dobrý dôvod. Do rodinného kruhu k staršiemu synčekovi Alanovi pribudli ďalší dvaja chlapčekovia – Leon a Evan – a odvtedy majú trojnásobní rodičia doma o zábavu postarané. Herec teraz v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradil, či starší syn nežiarli na súrodencov a krásne slová adresoval aj svojej manželke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bibiána Bardy (@bibianabardy)

Let’s get the Bardy started

Krajší začiatok roka 2025 si známy herec nemohol ani želať. Na Silvestra sa totiž stal trojnásobným otcom, keď jeho manželka Bibiána priviedla na svet zdravé dvojičky. Trojica Alan, Leon a Evan tak od rodičov vyžadujú maximálnu rodičovskú pozornosť a starostlivosť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

Dvojčatá počas leta dokonca absolvovali už aj svoj prvý životný míľnik, keď ich rodičia dali pokrstiť. A hoci sa starší Alan na príchod bračekov veľmi tešil, vyvstáva aj otázka, či na mladších súrodencov nežiarli.

Nosí na rukách všetkých troch

Adam Bardy priznáva, že boli pripravení na rôzne scenáre. Predsa len, k staršiemu mali prísť dvaja narušitelia. Ukázalo sa však, že obavy boli zbytočné.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.