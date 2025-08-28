S Máriou sa neskrývali, ale nechcú byť senzáciou. Lukáš Latinák po ťažkom období žiari pri kolegyni - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
S Máriou sa neskrývali, ale nechcú byť senzáciou. Lukáš Latinák po ťažkom období žiari pri kolegyni
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 447 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

S Máriou sa neskrývali, ale nechcú byť senzáciou. Lukáš Latinák po ťažkom období žiari pri kolegyni

Lukáš Latinák a Mária Schumerová
Lukáš Latinák a Mária Schumerová — Foto: Instagram - @maria_schumera

Ani 18-ročný rozdiel ich neodradil

Fanúšikovia si najskôr všimli, že rapídne schudol a keď do toho začal vŕtať bulvár, Lukáš Latinák išiel s pravdou von. Pre Život priznal, že mu po 17 rokoch skončilo manželstvo s Annou a ich cesty sa rozišli. Po náročnom období ale má náš obľúbený herec opäť dôvod na úsmev, pretože našiel šťastie pri kolegyni, s ktorou už viac svoj vzťah netaja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lukáš Latinák (@lukaslatinak)

Nebol pyšný

Lukáš Latinák spoznal svoju budúcu manželku na divadelnom zájazde na východe Slovenska, keď bol ešte mladý a relatívne neznámy herec. V predstavení Macocha robil záskok za Mariána Zednikoviča a práve na toto vystúpenie sa prišla pozrieť aj Anička. „Ady Hajdu zavolal nejakej kamarátke a tá, aby sa mohla prísť zabávať s hercami, doviedla kamošku, ktorá šoférovala. No a to bola tá šoférka! Sedela tam skromne, ticho, blonďavo. A myslela si, že som osvetľovač,“ spomínal v jednom z rozhovorov herec, o ktorom vraj Anna od začiatku vedela, že je ten pravý.

Vladimír Kobielsky, Juraj Kemka, Marián Miezga, Juraj Jakab a Lukáš Latinák / Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou
Prečítajte si tiež: Budúcu manželku stretol, keď Latinák priniesol slaninu. Internátna láska Vladimíra Kobielskeho trvá dodnes

 „Lukáš nikdy nebol namyslený ani pyšný, naopak, on je stále ten dobráčisko od kosti,“ hovorievala aj Lukášova mamina. Rodák z Brezna si Aničku vzal za ženu v septembri 2008 len neďaleko miesta, kde sa spoznali. Svoje áno si povedali v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde už vtedy dvojica avizovala, že by chceli mať dve alebo tri deti. Manželia nakoniec privítali dvoch synov a práve tí sú pre nich prioritou aj teraz, keď po 17 rokoch ukončili svoj vzťah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lukáš Latinák (@lukaslatinak)

Láska bez reflektorov

„Potvrdzujem, že sme naše manželstvo ukončili,“ zneli slová nášho obľúbeného herca, ktorý prežil neľahké obdobie. Dnes sa však opäť usmieva a dôvodom má byť láska s o 18 rokov mladšou hereckou kolegyňou. O dvojici najskôr písali bulvárne noviny, preto sa rozhodli vyjadriť a zastaviť zbytočné špekulácie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.