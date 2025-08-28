S Máriou sa neskrývali, ale nechcú byť senzáciou. Lukáš Latinák po ťažkom období žiari pri kolegyni
Ani 18-ročný rozdiel ich neodradil
Fanúšikovia si najskôr všimli, že rapídne schudol a keď do toho začal vŕtať bulvár, Lukáš Latinák išiel s pravdou von. Pre Život priznal, že mu po 17 rokoch skončilo manželstvo s Annou a ich cesty sa rozišli. Po náročnom období ale má náš obľúbený herec opäť dôvod na úsmev, pretože našiel šťastie pri kolegyni, s ktorou už viac svoj vzťah netaja.
Nebol pyšný
Lukáš Latinák spoznal svoju budúcu manželku na divadelnom zájazde na východe Slovenska, keď bol ešte mladý a relatívne neznámy herec. V predstavení Macocha robil záskok za Mariána Zednikoviča a práve na toto vystúpenie sa prišla pozrieť aj Anička. „Ady Hajdu zavolal nejakej kamarátke a tá, aby sa mohla prísť zabávať s hercami, doviedla kamošku, ktorá šoférovala. No a to bola tá šoférka! Sedela tam skromne, ticho, blonďavo. A myslela si, že som osvetľovač,“ spomínal v jednom z rozhovorov herec, o ktorom vraj Anna od začiatku vedela, že je ten pravý.
„Lukáš nikdy nebol namyslený ani pyšný, naopak, on je stále ten dobráčisko od kosti,“ hovorievala aj Lukášova mamina. Rodák z Brezna si Aničku vzal za ženu v septembri 2008 len neďaleko miesta, kde sa spoznali. Svoje áno si povedali v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde už vtedy dvojica avizovala, že by chceli mať dve alebo tri deti. Manželia nakoniec privítali dvoch synov a práve tí sú pre nich prioritou aj teraz, keď po 17 rokoch ukončili svoj vzťah.
Láska bez reflektorov
„Potvrdzujem, že sme naše manželstvo ukončili,“ zneli slová nášho obľúbeného herca, ktorý prežil neľahké obdobie. Dnes sa však opäť usmieva a dôvodom má byť láska s o 18 rokov mladšou hereckou kolegyňou. O dvojici najskôr písali bulvárne noviny, preto sa rozhodli vyjadriť a zastaviť zbytočné špekulácie.