Vždy ma poteší, keď stretnem niekoho láskyplného. Adela Vinczeová si nemyslí, že deti sú v živote všetko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vždy ma poteší, keď stretnem niekoho láskyplného. Adela Vinczeová si nemyslí, že deti sú v živote všetko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

SLEDUJE NÁS 207 420 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vždy ma poteší, keď stretnem niekoho láskyplného. Adela Vinczeová si nemyslí, že deti sú v živote všetko

— Foto: Instagram @viktorvincze, @trochu_inak_s_adelou

Obľúbená moderátorka uznáva, že dôležité môžu byť aj ďalšie veci či ľudia.

Mnohokrát z úst rodičov zaznieva, že skutočnú bezpodmienečnú lásku pocítili až vo chvíli, keď sa im narodili deti. Adela Vinczeová podobné vyjadrenia nerobí, pretože jej vlastná skúsenosť je trochu iná. Populárna moderátorka sa snaží na sebe deň čo deň pracovať a dôležitosť vo svojom živote pripisuje aj iným veciam, než iba dieťaťu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ivy Morwen Polakova (@ivyemorwen)

„Ja nie som fanúšik tých klišé, keď niekto povie, že až keď som mal deti, pochopil som, čo je naozaj v živote dôležité... Hovorím si, ‚Ozaj? Ozaj až vtedy?‘ Vždy to rada otočím,“ hovorí Adela úprimne v podcaste Na Gauči s Nasklee.

Prečítajte si tiež: Adela Vinczeová: Bude nás mrzieť, že sme produktívny vek strávili hľadaním dokonalosti a porovnávaním sa

Láska nemá byť o bartroch

Naozaj dôležitých je totiž podľa nej veľa ďalších vecí. „Aj deti sú v živote dôležité, ale aj to partnerstvo je dôležité a je dôležité, aby sme vedeli tú lásku cítiť bez ohľadu na to, či sa nám narodilo dieťa a či máme partnera. Vedieť s tou láskou pracovať, vedieť mať pochopenie pre ľudí. Aj ja sa to veľmi učím. To je podľa mňa tá kľúčová láska,“ podotýka 44-ročná moderátorka, podľa ktorej milovať vlastné dieťa nie je zasa až taký heroický výkon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Bezpodmienečná láska k vlastnej krvi však môže byť veľmi ťažký oriešok. „Deti totiž často idú proti nejakým očakávaniam a bartrom nejakej lásky... ‚Tak ja som ti dal toto a ty si takýto?!‘... Preto si myslím, a seba do toho zahŕňam, že my o skutočnej láske vieme pramálo, že to sú také naše ilúzie o nejakých bartroch a očakávaniach, o naučených veciach, o nejakých vzorcoch. Prekrývame všelijaké strachy a vždy je pre mňa fascinujúce, keď stretnem niekoho, z koho mám pocit, že je láskyplný a že za tým nehrajú žiadne iné farby,“ poznamenala moderátorka, ktorá sa snaží v tomto ohľade na sebe sama pracovať a vedome skúša narábať aj s vlastným egom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.