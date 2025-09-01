Vždy ma poteší, keď stretnem niekoho láskyplného. Adela Vinczeová si nemyslí, že deti sú v živote všetko
Obľúbená moderátorka uznáva, že dôležité môžu byť aj ďalšie veci či ľudia.
Mnohokrát z úst rodičov zaznieva, že skutočnú bezpodmienečnú lásku pocítili až vo chvíli, keď sa im narodili deti. Adela Vinczeová podobné vyjadrenia nerobí, pretože jej vlastná skúsenosť je trochu iná. Populárna moderátorka sa snaží na sebe deň čo deň pracovať a dôležitosť vo svojom živote pripisuje aj iným veciam, než iba dieťaťu.
„Ja nie som fanúšik tých klišé, keď niekto povie, že až keď som mal deti, pochopil som, čo je naozaj v živote dôležité... Hovorím si, ‚Ozaj? Ozaj až vtedy?‘ Vždy to rada otočím,“ hovorí Adela úprimne v podcaste Na Gauči s Nasklee.
Láska nemá byť o bartroch
Naozaj dôležitých je totiž podľa nej veľa ďalších vecí. „Aj deti sú v živote dôležité, ale aj to partnerstvo je dôležité a je dôležité, aby sme vedeli tú lásku cítiť bez ohľadu na to, či sa nám narodilo dieťa a či máme partnera. Vedieť s tou láskou pracovať, vedieť mať pochopenie pre ľudí. Aj ja sa to veľmi učím. To je podľa mňa tá kľúčová láska,“ podotýka 44-ročná moderátorka, podľa ktorej milovať vlastné dieťa nie je zasa až taký heroický výkon.
Bezpodmienečná láska k vlastnej krvi však môže byť veľmi ťažký oriešok. „Deti totiž často idú proti nejakým očakávaniam a bartrom nejakej lásky... ‚Tak ja som ti dal toto a ty si takýto?!‘... Preto si myslím, a seba do toho zahŕňam, že my o skutočnej láske vieme pramálo, že to sú také naše ilúzie o nejakých bartroch a očakávaniach, o naučených veciach, o nejakých vzorcoch. Prekrývame všelijaké strachy a vždy je pre mňa fascinujúce, keď stretnem niekoho, z koho mám pocit, že je láskyplný a že za tým nehrajú žiadne iné farby,“ poznamenala moderátorka, ktorá sa snaží v tomto ohľade na sebe sama pracovať a vedome skúša narábať aj s vlastným egom.