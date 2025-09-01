Záchrana Lucinky bola zázrakom. Zdravotníci oživili tehotnú ženu a zachránili jej nenarodené bábätko - Dobré noviny
Záchrana Lucinky bola zázrakom. Zdravotníci oživili tehotnú ženu a zachránili jej nenarodené bábätko
Mamička skolabovala len pár dní pred pôrodom.

Bola sobota večer, len pár minút pred ôsmou, keď záchranári v Hradci Králové vyštartovali k prípadu, aký sa nestáva každý deň. Volanie z tiesňovej linky znelo desivo – tehotná žena v bezvedomí tesne pred pôrodom.

Boj o čas a dva životy

Prvá sanitka dorazila na miesto už po štyroch minútach. Záchranári s výbavou bez akéhokoľvek zaváhania vybehli po schodoch až na šieste poschodie. Krátko na to zistili, že tehotnú ženu zasiahla závažná arytmia, ktorá spôsobila zástavu obehu. „Nefunguje srdce, nedýcha a dá sa povedať, že ide o klinickú smrť,“ spomína si na prvé momenty z 28. júna lekár Ondřej Mrňávek pre ČT1.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/759933110290847

Prvý výboj bez efektu. Lekár intubuje, záchranár stláča hrudník, ďalší pripravuje lieky. Štvrtý súčasne rukami odtláča brucho tehotnej ženy tak, aby maternica s doposiaľ nenarodeným plodom nestláčala veľké cievy,“ opísali dramatický zásah zástupcovia Fakultnej nemocnice v Hradci Králové.

Srdce však stále nepracovalo. Každá ďalšia minúta znamenala väčšie riziko pre dieťa. „Hlavou mi bežalo, že pacientku musíme čo najskôr dostať do nemocnice“ dodal Mrňávek.

Až po 17 minútach oživovania sa podarilo srdce opäť rozbúchať. Pacientku okamžite previezli do Fakultnej nemocnice Hradec Králové, kde už čakalo 25 špecialistov pripravených na cisársky rez. Krátko po príjazde sanitky prišlo na svet zdravé dievčatko.

Slzy, úľava a veľké poďakovanie

