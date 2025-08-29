Prežíva príbeh ako z rozprávky o Popoluške. Skromnej upratovačke zmenilo život jediné stretnutie
Keď ho prvý raz zbadala, cítila niečo, čo dodnes nedokáže opísať.
V škole sa cítila osamelo. Najradšej bola úplne sama, ponorená vo svojom svete, pretože nikam nezapadala a nevedela si nájsť kamarátov. Aby ju mama aspoň trocha potešila, prihlásila ju na balet a ona sa do tancovania úplne zamilovala.
Dievčina z fotografie sa však nikdy nevybrala cestou profesionálnej baletky. Osud ju zavial do cudziny, kde si zarábala ako upratovačka a opatrovateľka, no keď sa vrátila domov, veľa si toho dovoliť nemohla. Bývala v byte, ktorý bol kedysi skladom a jej život sa zmenil až v momente, keď začala pracovať v prestížnom módnom butiku. Jedného dňa sa jej príbeh, pripomínajúci osud Popolušky, premenil na rozprávku so šťastným koncom.