Obrovský úspech pre Slovensko! Rebeka získala študentského Oscara za Spoveď, ktorá vám vyrazí dych
Toto je filmové dielo, ktoré človeka zasiahne ako úder päsťou, hovoria experti.
„Dovidenia v New Yorku, priatelia!“ odkázala na sociálnych sieťach talentová Rebeka Bizubová, mladá režisérka, ktorá získala študentského Oscara za svoj dokumentárny film Spoveď. V silnej snímke sa rodáčka z Trebišova po rokoch vyrovnáva so skutočnou udalosťou, ktorá sa jej stala na kresťanskom tábore, kde ju obťažoval kňaz. Po rokoch muža vyhľadala a konfrontovala ho s tým, čo urobil.
Ako to povedať rodičom?
Rebeka Bizubová sa od útleho detstva vášnivo venuje zachytávaniu prchavých momentov. Vo svojej tvorbe sa primárne zameriava na tému rodiny – jej blízkosť, jednotu, ale aj výzvy a zložité vzťahy. Práve vo svojom magisterskom filme Spoveď sa venuje osobnej traume spôsobenej sexuálnym obťažovaním, ktoré zažila na vlastnej koži.
„Obzerá sa na svet pred traumou a sama hľadá odpovede na otázky, či sa z toho dokáže po nejakom čase vymaniť a či naberie odvahu o tom povedať svojim rodičom. Nič nedokáže človeka od svojich blízkych oddialiť viac ako nevypovedané tajomstvo,“ znie opis filmu, za ktorý získala Rebeka už niekoľko ocenení. Patrí medzi ne Slnko v sieti od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v kategórii Najlepší krátky hraný film, Modrý anjel z košického MFF Art Film za Najlepší krátky film a 2. miesto v študentskej medzinárodnej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii. Ocenenia získala aj na Zlín Film Feste či FIPADOC-u vo francúzskom Biarritzi.
Taký úspech nečakala
„Toto je filmové dielo, ktoré človeka zasiahne ako úder päsťou. Vidíme tu odhalenú samotnú podstatu filmovej tvorby – surový, úprimný príbeh, vyrozprávaný pôsobivým a predsa jednoduchým spôsobom. Odvaha a majstrovstvo tvorkyne vyrozprávať taký osobný príbeh sú viac než pozoruhodné. Klobúk dolu,“ zhodnotili podľa Plusky porotkyne košického festivalu. Rebeka sa teraz dočkala najväčšieho úspechu, keď za svoj absolventský film získala prestížneho študentského Oscara americkej akadémie.