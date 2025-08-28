Obrovský úspech pre Slovensko! Rebeka získala študentského Oscara za Spoveď, ktorá vám vyrazí dych - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Obrovský úspech pre Slovensko! Rebeka získala študentského Oscara za Spoveď, ktorá vám vyrazí dych
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 450 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Obrovský úspech pre Slovensko! Rebeka získala študentského Oscara za Spoveď, ktorá vám vyrazí dych

Ilustračná fotografia / Rebeka Bizubová (vstrede) so svojím tímom
Ilustračná fotografia / Rebeka Bizubová (vstrede) so svojím tímom — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Instagram - @bireb

Toto je filmové dielo, ktoré človeka zasiahne ako úder päsťou, hovoria experti.

„Dovidenia v New Yorku, priatelia!“ odkázala na sociálnych sieťach talentová Rebeka Bizubová, mladá režisérka, ktorá získala študentského Oscara za svoj dokumentárny film Spoveď. V silnej snímke sa rodáčka z Trebišova po rokoch vyrovnáva so skutočnou udalosťou, ktorá sa jej stala na kresťanskom tábore, kde ju obťažoval kňaz. Po rokoch muža vyhľadala a konfrontovala ho s tým, čo urobil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4804179546292640&set=pb.100001019266852.-2207520000&type=3

Ako to povedať rodičom?

Rebeka Bizubová sa od útleho detstva vášnivo venuje zachytávaniu prchavých momentov. Vo svojej tvorbe sa primárne zameriava na tému rodiny – jej blízkosť, jednotu, ale aj výzvy a zložité vzťahy. Práve vo svojom magisterskom filme Spoveď sa venuje osobnej traume spôsobenej sexuálnym obťažovaním, ktoré zažila na vlastnej koži.

Obchod na korze / Odliatok Oscara
Prečítajte si tiež: Jozef Króner si dal kvôli Oscarom ušiť päť oblekov. V Prahe ho súdruhovia otočili a soška záhadne zmizla

„Obzerá sa na svet pred traumou a sama hľadá odpovede na otázky, či sa z toho dokáže po nejakom čase vymaniť a či naberie odvahu o tom povedať svojim rodičom. Nič nedokáže človeka od svojich blízkych oddialiť viac ako nevypovedané tajomstvo,“ znie opis filmu, za ktorý získala Rebeka už niekoľko ocenení. Patrí medzi ne Slnko v sieti od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie v kategórii Najlepší krátky hraný film, Modrý anjel z košického MFF Art Film za Najlepší krátky film a 2. miesto v študentskej medzinárodnej súťaži CILECT Prize 2025 v dokumentárnej kategórii. Ocenenia získala aj na Zlín Film Feste či FIPADOC-u vo francúzskom Biarritzi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa IFF Art Film Košice (@iffartfilmkosice)

Taký úspech nečakala

„Toto je filmové dielo, ktoré človeka zasiahne ako úder päsťou. Vidíme tu odhalenú samotnú podstatu filmovej tvorby – surový, úprimný príbeh, vyrozprávaný pôsobivým a predsa jednoduchým spôsobom. Odvaha a majstrovstvo tvorkyne vyrozprávať taký osobný príbeh sú viac než pozoruhodné. Klobúk dolu,“ zhodnotili podľa Plusky porotkyne košického festivalu. Rebeka sa teraz dočkala najväčšieho úspechu, keď za svoj absolventský film získala prestížneho študentského Oscara americkej akadémie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.