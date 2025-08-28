Manželstvo je krásne, ak ste s tým správnym človekom. Bývalý muž Kristíny Malachovskej sa pochválil novinkou
Známy športovec bol v minulosti ženatý s dcérou Ivety a Martina Malachovských.
Nemôže byť šťastnejší. Adam Kocian, bývalý manžel Kristíny Malachovskej, ktorý po rozvode našiel šťastie pri partnerke Barbore, sa totiž pred časom stal po prvýkrát otcom. S krásnou novinkou sa s fanúšikmi podelil na sociálnej sieti.
Nemohla si priať lepšieho otca
Po tom, ako známemu športovcovi nevyšiel vzťah s dcérou Ivety a Martina Malachovských Kristínou, sa však opäť na neho usmialo šťastie. A lásku našiel znova vo verejnoprávnej televízii. Aj jeho nová partnerka Barbora podobne ako tá bývalá je totiž moderátorkou.
Netrvalo dlho a obaja zaľúbenci sa rozhodli vlani svoju lásku spečatiť aj pred oltárom. V lete tak oslávili svoje prvé výročie sobáša a volejbalistova manželka mu pri tejto príležitosti venovala krásne slová.
„Manželstvo je krásna vec, ak ho zdieľate s tým správnym človekom, nie je to prežitok doby. Ale manželstvo je aj o každodennej práci. A ak do nej vždy pridáte trochu lásky a humoru, neoľutujete. Čaká nás ešte množstvo krásnych rokov, no o chvíľu sa staneme rodičmi a ja som si pre nášho syna nemohla priať lepšieho otca ako si ty,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti Barbora.