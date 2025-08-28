Manželstvo je krásne, ak ste s tým správnym človekom. Bývalý muž Kristíny Malachovskej sa pochválil novinkou - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manželstvo je krásne, ak ste s tým správnym človekom. Bývalý muž Kristíny Malachovskej sa pochválil novinkou
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 450 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manželstvo je krásne, ak ste s tým správnym človekom. Bývalý muž Kristíny Malachovskej sa pochválil novinkou

Adam Kocian sa stal otcom.
Adam Kocian sa stal otcom. — Foto: Instagram @ barbora_kocian

Známy športovec bol v minulosti ženatý s dcérou Ivety a Martina Malachovských.

Nemôže byť šťastnejší. Adam Kocian, bývalý manžel Kristíny Malachovskej, ktorý po rozvode našiel šťastie pri partnerke Barbore, sa totiž pred časom stal po prvýkrát otcom. S krásnou novinkou sa s fanúšikmi podelil na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Kocian | Mysli inak (@adamkocian_coach)

Nemohla si priať lepšieho otca

Po tom, ako známemu športovcovi nevyšiel vzťah s dcérou Ivety a Martina Malachovských Kristínou, sa však opäť na neho usmialo šťastie. A lásku našiel znova vo verejnoprávnej televízii. Aj jeho nová partnerka Barbora podobne ako tá bývalá je totiž moderátorkou.

Iveta Malachovská v relácii Matelko a s manželom Martinom.
Prečítajte si tiež: Ako trojročná zostala bez otca. Iveta Malachovská prisahala, že si nájde muža, ktorý nikdy neopustí svoje deti

Netrvalo dlho a obaja zaľúbenci sa rozhodli vlani svoju lásku spečatiť aj pred oltárom. V lete tak oslávili svoje prvé výročie sobáša a volejbalistova manželka mu pri tejto príležitosti venovala krásne slová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Kocian (@barbora_kocian)

„Manželstvo je krásna vec, ak ho zdieľate s tým správnym človekom, nie je to prežitok doby. Ale manželstvo je aj o každodennej práci. A ak do nej vždy pridáte trochu lásky a humoru, neoľutujete. Čaká nás ešte množstvo krásnych rokov, no o chvíľu sa staneme rodičmi a ja som si pre nášho syna nemohla priať lepšieho otca ako si ty,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti Barbora.

Šampión

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.