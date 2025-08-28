VIDEO: Našla nový smer. Postrelená kadetka Miška sa nevzdala a dnes patrí medzi najlepších na svete - Dobré noviny
VIDEO: Našla nový smer. Postrelená kadetka Miška sa nevzdala a dnes patrí medzi najlepších na svete
VIDEO: Našla nový smer. Postrelená kadetka Miška sa nevzdala a dnes patrí medzi najlepších na svete

— Foto: Reprofoto TV JOJ / Donio.sk

Osud ju pripútal na vozík, no nevzal jej sny.

Celé Slovensko si pamätá tragický prípad kadetky Mišky Hozákovej, ktorú v marci 2023 počas streleckého krúžku na policajnej akadémii nešťastne postrelil inštruktor a po ťažkom zranení chrbtice zostala pripútaná na vozík. Aj keď sa jej život obrátil naruby, Miška nestratila nádej a našla nový smer – šport, ktorý ju napĺňa a vracia jej silu.

Našla sa na ľade

„Pred zranením som bola futbalistka,“ prezradila pre Plusku Miška, ktorá odohrala stovky hodín. Hoci ju zranenie pripravilo o možnosť pokračovať, športu sa nevzdala. Dnes reprezentuje výber sveta na majstrovstvách sveta v ženskom parahokeji v Dolnom Kubíne.

Na drese nosí číslo päť a netají sa tým, že ju tento šport fascinoval už od detstva. „Hokej ma odjakživa bavil, takže bola to jasná voľba po tomto zranení, že čo by som chcela robiť,“ hovorí pre TV JOJ.

Napriek tomu, že parahokej si vyžaduje obrovskú silu v rukách a je fyzicky nesmierne náročný, Miška sa nevzdáva. „Tie športy, ktoré som robila predtým, sú takisto náročné, a parahokej je náročnejší v tom, že namiesto nôh používame ruky a je to veľmi fyzicky náročné, je to o to ťažšie,“ dodala.

Hokej aj ako pomoc

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.