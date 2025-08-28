VIDEO: Našla nový smer. Postrelená kadetka Miška sa nevzdala a dnes patrí medzi najlepších na svete
Osud ju pripútal na vozík, no nevzal jej sny.
Celé Slovensko si pamätá tragický prípad kadetky Mišky Hozákovej, ktorú v marci 2023 počas streleckého krúžku na policajnej akadémii nešťastne postrelil inštruktor a po ťažkom zranení chrbtice zostala pripútaná na vozík. Aj keď sa jej život obrátil naruby, Miška nestratila nádej a našla nový smer – šport, ktorý ju napĺňa a vracia jej silu.
Našla sa na ľade
„Pred zranením som bola futbalistka,“ prezradila pre Plusku Miška, ktorá odohrala stovky hodín. Hoci ju zranenie pripravilo o možnosť pokračovať, športu sa nevzdala. Dnes reprezentuje výber sveta na majstrovstvách sveta v ženskom parahokeji v Dolnom Kubíne.
Na drese nosí číslo päť a netají sa tým, že ju tento šport fascinoval už od detstva. „Hokej ma odjakživa bavil, takže bola to jasná voľba po tomto zranení, že čo by som chcela robiť,“ hovorí pre TV JOJ.
Napriek tomu, že parahokej si vyžaduje obrovskú silu v rukách a je fyzicky nesmierne náročný, Miška sa nevzdáva. „Tie športy, ktoré som robila predtým, sú takisto náročné, a parahokej je náročnejší v tom, že namiesto nôh používame ruky a je to veľmi fyzicky náročné, je to o to ťažšie,“ dodala.