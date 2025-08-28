Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 450 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.
Marián Gáborík s manželkou Ivanou. — Foto: Instagram - @mgaborik12

Otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.

„Neviem, totálna abstinencia mi príde chorá.“ Takto znel jeden z komentárov pod najnovším príspevkom Mariána Gáboríka, ktorý sa pochválil, že už sedem rokov abstinuje a nemal ani kvapku alkoholu. Kým sa niektorí Slováci „pohoršovali“, bývalý hokejista veľmi dobre vie, aké benefity mu priniesol triezvy život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Znášal to zle

Marián Gáborík sa netajil tým, že v mladosti bol búrlivák, ktorý rád vymetal bary. „Vtedy, keď som ešte chľastal, som chodil o štvrtej ráno z baru domov,“ spomínal v podcaste Adela a Sajfa na časy, keď ako mladý chalan žil naplno, hoci alkohol mu vraj nikdy nesedel. „Vždy som znášal alkohol veľmi zle, predovšetkým na druhý deň. Dal som si v piatok a celý víkend som bol odpálený,“ vysvetľoval náš hokejista, ktorého cesta k abstinencii začala nenápadne.

Ivana a Marián Gáboríkovci.
Prečítajte si tiež: Hovorili o nej, že je zlatokopka. Marián Gáborík je dobrák, ktorý dostal svoju Ivanu z dna

„Myslím, že bol nejaký víkend, ktorý bol tvrdší, a povedal som si, že si dám pauzu. A tá pauza trvá dodnes,“ ozrejmil Gáborík, ktorého vraj ľudia v okolí prvé dva-tri týždne presviedčali, aby si s nimi dal pohárik so známymi frázami „čo si chorý?“ , no napokon si zvykli, že už ho nemajú lámať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa mgaborik12 (@mgaborik12)

Má svoje neresti

„Upravil sa mi denný rytmus, v pohode som spával. Zvykol som si na to a je mi lepšie,“ povedal otvorene Marián, ktorý svojou abstinenciou inšpiroval aj iných kamarátov. Tento rok oslávil sedem rokov bez kvapky alkoholu a na sociálnych sieťach odkázal: „Teším sa, že môžem inšpirovať ostatných. Som veľmi vďačný a pokračujeme.“ V komentároch mu pogratuloval aj Zdeno Chára, ktorý neskrýval hrdosť: „Super Majko. Len tak ďalej, drž sa kámo.“ Gáborík však otvorene priznal, že aj on má svoje neresti.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.