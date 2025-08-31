Hravo zatienia tie z obchodu. Desiatové tyčinky Jamieho Olivera si školáci zvládnu pripraviť aj sami
Tip od slávneho šéfkuchára vám pomôže začleniť zdravé stravovanie do školského dňa.
Šéfkuchár Jamie Oliver je veľkým zástancom myšlienky, že deti by sa mali už od raného veku aktívne zapájať do varenia. Nie preto, že by sa o seba hneď museli samé postarať, ale najmä kvôli rozvoju sebaistoty, kreativity a základných zručností. Varenie s deťmi považuje za skvelú učebnú metódu a zdôrazňuje, že malým pomocníkom v kuchyni netreba len teoreticky vysvetľovať, aká je zdravá strava dôležitá, ale im to aj prakticky ukázať.
Sám sa tým riadi
Svojim deťom vysvetlil, že variť si doma je prirodzená, ľahká a navyše aj chutná záležitosť. Berie ich so sebou na trh, kde spoločne vyberajú suroviny a okrem toho ich naučil aj sadiť, pestovať a zbierať plodiny. Verejnosť inšpiruje aj sériou receptov, ktorá je venovaná deťom a nezabúda v nej ani na školákov.
„Vybrali sme pre vás niekoľko super jedál, ktoré vám pomôžu urobiť zo zdravého stravovania súčasť školského dňa. Od müsli tyčiniek až po kelové chipsy, deti si ich zamilujú!“ tvrdí Jamie na svojom webe, kde okrem iného prezradil, ako on sám pripravuje desiatové tyčinky, ktoré hravo zatienia aj tie z obchodu.
„Tieto ovsené, orieškové a sladké tyčinky sú skvelou alternatívou ku kupovaným verziám a navyše sa veľmi ľahko pripravujú,“ napísal obľúbený šéfkuchár na sociálnej sieti. Jeho recept je natoľko jednoduchý, že ho s malou pomocou dokážu pripraviť aj samotné deti.