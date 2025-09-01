Nový školský rok prinesie množstvo voľna. Nezabudnite si do kalendára zaznačiť všetky prázdniny a sviatky - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nový školský rok prinesie množstvo voľna. Nezabudnite si do kalendára zaznačiť všetky prázdniny a sviatky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

SLEDUJE NÁS 207 420 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nový školský rok prinesie množstvo voľna. Nezabudnite si do kalendára zaznačiť všetky prázdniny a sviatky

— Foto: Unsplash/Ani Kolleshi, Eliza Diamond

Najdlhšie prázdniny budú niekoľkotýždňové.

Letné prázdniny sa skončili a tisíce žiakov a študentov chcú preto vedieť jediné – kedy si budú môcť zasa oddýchnuť. Pozreli sme sa na to a máme dobré správy: nasledujúci školský rok totiž nebude na voľné dni skúpy.

Foto: Unsplash/Note Thanun

Prvý predĺžený víkend žiakov čaká už v polovici septembra. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) vychádza totiž na pondelok. Na konci októbra prídu zasa na rad štvordňové jesenné prázdniny. Do školy deti naposledy zavítajú v stredu 29. októbra a do lavíc sa vrátia až v pondelok 3. novembra.

Diskutovaný 17. november a najdlhšie prázdniny

Nasledovať bude dnes tak diskutovaný 17. november. Tento deň už síce po novom nie je aj dňom pracovného pokoja, no v tejto chvíli ešte nie je ani zďaleka jasné, ako sa k nemu školy postavia – niektoré si ho uctiť plánujú aj s voľnom, ktoré k tomuto dňu dosiaľ vždy patrilo, iné nie. K mestám, ktoré riaditeľom základných a materských škôl odporučili, aby v niekdajšej tradícii pokračovali, patria napríklad Piešťany či Hlohovec.

Prečítajte si tiež: Mama prosí rodičov pred začiatkom školy: Povedzte deťom, aby boli láskavé k spolužiakom, ktorí sú odlišní

V zime sa môžu deti tešiť na najdlhšie prázdniny v nasledujúcom školskom roku. Vianočné prázdniny im potrvajú od piatku 19. decembra a do škôl sa vrátia až vo štvrtok 8. januára. Na odpočinok teda budú mať až 19 dní. Ani nie mesiac nato sa o slovo prihlásia aj jednodňové polročné prázdniny, ktoré v budúcom roku hlásia svoj veľký comeback. V pondelok 2. februára si teda všetci žiaci opäť trochu vydýchnu.

Jarné radosti

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.