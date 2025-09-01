Nový školský rok prinesie množstvo voľna. Nezabudnite si do kalendára zaznačiť všetky prázdniny a sviatky
Najdlhšie prázdniny budú niekoľkotýždňové.
Letné prázdniny sa skončili a tisíce žiakov a študentov chcú preto vedieť jediné – kedy si budú môcť zasa oddýchnuť. Pozreli sme sa na to a máme dobré správy: nasledujúci školský rok totiž nebude na voľné dni skúpy.
Prvý predĺžený víkend žiakov čaká už v polovici septembra. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) vychádza totiž na pondelok. Na konci októbra prídu zasa na rad štvordňové jesenné prázdniny. Do školy deti naposledy zavítajú v stredu 29. októbra a do lavíc sa vrátia až v pondelok 3. novembra.
Diskutovaný 17. november a najdlhšie prázdniny
Nasledovať bude dnes tak diskutovaný 17. november. Tento deň už síce po novom nie je aj dňom pracovného pokoja, no v tejto chvíli ešte nie je ani zďaleka jasné, ako sa k nemu školy postavia – niektoré si ho uctiť plánujú aj s voľnom, ktoré k tomuto dňu dosiaľ vždy patrilo, iné nie. K mestám, ktoré riaditeľom základných a materských škôl odporučili, aby v niekdajšej tradícii pokračovali, patria napríklad Piešťany či Hlohovec.
V zime sa môžu deti tešiť na najdlhšie prázdniny v nasledujúcom školskom roku. Vianočné prázdniny im potrvajú od piatku 19. decembra a do škôl sa vrátia až vo štvrtok 8. januára. Na odpočinok teda budú mať až 19 dní. Ani nie mesiac nato sa o slovo prihlásia aj jednodňové polročné prázdniny, ktoré v budúcom roku hlásia svoj veľký comeback. V pondelok 2. februára si teda všetci žiaci opäť trochu vydýchnu.