Keď dcérka umierala, vykopla dvere. Najznámejšia česká vdova vie, že do vnútra nám nikto nevidí
Dobré noviny
Keď dcérka umierala, vykopla dvere. Najznámejšia česká vdova vie, že do vnútra nám nikto nevidí
Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Keď dcérka umierala, vykopla dvere. Najznámejšia česká vdova vie, že do vnútra nám nikto nevidí

Karel Svoboda a Vendula Pizinngerová / S dcérou Klárkou
Karel Svoboda a Vendula Pizinngerová / S dcérou Klárkou — Foto: Instagram - @vendulapizingerova

Po tragédii si na jedno číslo dáva pozor. 

„Nechci, aby si sa raz pozerala na hrob svojho dieťaťa,“ hovorila jej raz mama a ona to vtedy nebrala vážne. Vendula Pizingerová ani len netušila, že o pár rokov sa jej svet zrúti tak, ako si to nedokázala predstaviť ani v najhoršej nočnej more. Láska k slávnemu skladateľovi Karlovi Svobodovi jej priniesla zo začiatku rozprávkové manželstvo, ale aj bolesť, ktorú by nechcela zažiť žiadna matka. Strata malej Klárky ju poznačila navždy – a predsa dokázala smútok premeniť na obrovskú silu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1348042607223655&set=a.156485023046092

Neber si hudobníka

Vzťah legendárneho hudobného skladateľa Karla Svobodu a jeho druhej manželky Venduly od začiatku sprevádzali tragédie. „On bol vtedy v hrozných problémoch a medzi nami vzniklo priateľstvo,“ spomínala v 13. komnate na časy, keď Svobodovi umrela prvá manželka ako 46-ročná na rakovinu. Vendula bola jeho bútľavou vŕbou a kým ona si s ním život nedokázala ani predstaviť, on ju začal dobýjať. „Nikdy si neber hudobníkov, sú to k*revníci!“ varovala babička Vendulu, ktorú mnohí obviňovali, že si s hudobníkom začala len pre jeho peniaze a slávu.

Vendula Svobodová Pizingerová našla šťastie pri Josefovi.
Prečítajte si tiež: Hanbila sa chodiť po ulici so synom kamarátky. Najznámejšia česká vdova našla šťastie pri mladom Jozefovi

„Začiatok pre Vendulu určite nebol jednoduchý, pretože veľa mojich „priateľov“ sa zachovalo tvrdo a prestali s nami komunikovať,“ vravel Karel Svoboda, ktorý si nakoniec Vendulu zobral za ženu, hoci od svadby o 30 rokov mladšiu dievčinu odhovárala takmer celá rodina. „Dúfam, že vieš, čo robíš,“ varovala ju mama.

Karel Svoboda a Vendula.
Karel Svoboda a Vendula. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Ľudia útočili

„Strašne som sa do Karla zamilovala. Bol to veľký džentlmen, múdry a zábavný. Chalani, s ktorými som sa vtedy kamarátila, sa k dievčatám takto nesprávali. Veľmi dobre som vedela, čo robím,“ rozprávala pre Blesk Vendula. V čase, keď sa vydávala, nosila už pod srdcom dcéru Klárku. Keď sa dozvedela, že bude mamou, na Karlovu žiadosť prestala pracovať a starala sa o teplo domova. V tom čase si však prežila aj pár krušných chvíľ a niekoľko nocí preplakala do vankúša.

Vendula s dcérou Klárkou.
Vendula s dcérou Klárkou. Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

„Ľudia útočili na Karla, že som si ho vzala kvôli peniazom. Vraj som si to vedela veľmi dobre spočítať. Bolo mi to strašne ľúto. Ten 33-ročný vekový rozdiel nedokázal nikto pochopiť. Najskôr som sa všetkým snažila dokázať, že sa mýlia, že mám Karla naozaj rada. Po čase mi však došlo, že sa nemusím nikomu spovedať, iba sama sebe. A že ma vlastne ostatní vôbec nezaujímajú,“ spomínala Vendula, ktorá sa štyri mesiace po svadbe stala mamou. Dievčatko bolo rozkošné a čoraz viac sa podobalo na otca. Keď mala Klárka dva a pol roka, všetko sa zmenilo.

