Norika z Košíc ho presvedčila, že je hodný lásky. Spoznávate chlapca, ktorý dostal nezvyčajné meno? - Dobré noviny
Dobré noviny
Norika z Košíc ho presvedčila, že je hodný lásky. Spoznávate chlapca, ktorý dostal nezvyčajné meno?
Norika z Košíc ho presvedčila, že je hodný lásky. Spoznávate chlapca, ktorý dostal nezvyčajné meno?

Hádanka. — Foto: Facebook/B.A.

Aj po tragédii sa odmietol vzdať.

Jeho otec pochádza z Macedónska a práve preto dostal chlapec z fotografie nezvyčajné meno. Niektorí si mysleli, že je to prezývka, iní naňho už v detstve spod balkóna vykrikovali hlúposti a smiali sa mu, no on sa nimi nikdy nenechal znechutiť.

Voľný čas odmalička trávil najradšej vonku. V zime korčuľoval na zamrznutom jazierku, v lete chodil s kamarátmi stanovať do doliny, chytal ryby, miloval šport, no po tom, ako sa na pretekoch zranil a ochrnul, sa veľa vecí zmenilo. Napriek tomu svoj údel nikdy nebral tragicky a práve vďaka tomu, ako k životu pristupuje, sa stal pre mnohých inšpiráciou.

Viete, o koho ide?

Hádanka. Foto: Facebook/B.A.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

