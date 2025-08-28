Norika z Košíc ho presvedčila, že je hodný lásky. Spoznávate chlapca, ktorý dostal nezvyčajné meno?
Aj po tragédii sa odmietol vzdať.
Jeho otec pochádza z Macedónska a práve preto dostal chlapec z fotografie nezvyčajné meno. Niektorí si mysleli, že je to prezývka, iní naňho už v detstve spod balkóna vykrikovali hlúposti a smiali sa mu, no on sa nimi nikdy nenechal znechutiť.
Voľný čas odmalička trávil najradšej vonku. V zime korčuľoval na zamrznutom jazierku, v lete chodil s kamarátmi stanovať do doliny, chytal ryby, miloval šport, no po tom, ako sa na pretekoch zranil a ochrnul, sa veľa vecí zmenilo. Napriek tomu svoj údel nikdy nebral tragicky a práve vďaka tomu, ako k životu pristupuje, sa stal pre mnohých inšpiráciou.