Jednu desí prach v pohári, druhá sa nezvláda dotknúť vlastného pupka. Neobvyklé fóbie slávnych vás pobavia
Nikdy by ste neuhádli, z akých vecí môžu mať strach slávni ľudia.
Ľudí zvykne bežne potrápiť klaustrofóbia, čiže strach z uzavretých priestorov, či arachnofóbia – strach z pavúkov. Často sa tiež bojíme hadov alebo návštevy zubára. Tieto strachy však nie sú ojedinelé, a tak sa nad nimi nik obzvlášť nepozastaví. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí sa boja nie celkom obvyklých vecí. O svojich nezvyčajných strachoch teraz prehovorilo i viacero známych osobností. Stretli ste sa už s niečím podobným?
5. Kylie Jenner: Prach v pohári
Modelka a podnikateľka z klanu Kardashianovcov prezradila moderátorke Ellen DeGeneres, že má celkom zaujímavý strach – bojí sa totiž prachu, ktorý sa usádza v pohári. „Najpodivnejšia vec, ktorej sa bojím, je prach v šálke. Neviem prečo. Je to jedna z mojich najhorších nočných môr – že je v šálke veľa prachu a ten sa mi potom dostáva do tela,“ striaslo pri rozprávaní partnerku herca Timothéea Chalameta.
4. Tyra Banks: Delfíny
Pre väčšinu ľudí sú delfíny nádherné zvieratá, nie však pre modelku Tyru Banks. „Myslíte si, že delfín je milý a priateľský – pre mňa nie je,“ vyhlásila jedna z hviezd filmu Divoké kočky (v preklade Coyote Ugly, pozn. red.) vo svojej dnes už neexistujúcej rovnomennej talkšou. „Cítim úzkosť a paniku vždy, keď sa s delfínom stretnem, alebo naňho len pomyslím či o ňom hovorím. Deje sa to aj teraz,“ poznamenala.
3. Khloé Kardashian: Pupky
Ďalšia zo sestier Kardashianových Khloé priznala ešte kedysi na svojom profile na sociálnej sieti fóbiu, ktorá je pre ňu zároveň veľmi citlivou témou. „Neznášam pupky,“ zdieľala Kardashianka. „Nemôžeš sa dotýkať môjho a ja sa nechcem dotýkať tvojho. Keď som v sprche, nosím rukavice a vždy, keď si umývam pupok, kričím,“ uviedla.