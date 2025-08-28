Keď sa ukrývala pred bombami, spoznala jeho hlas. Maríne Kráľovičovej dal Miro pocítiť, že je milovaná
Človek nesmie mať vrásky na duši, hovorievala legendárna herečka.
Keď bola malá, verila, že jej život sa bude uberať celkom iným smerom. Túžila byť mníškou, pretože sa nedokázala vynadívať na ich krásne čepce. „Bolo mi tiež ľúto, že nie som chlapec a neminištrujem,“ spomínala po rokoch s úsmevom pre Malacké pohľady. Marína Kráľovičová patrila k ľuďom, ktorí sa nikdy nezmierili s priemernosťou. Z hlinenej chalupy, v ktorej osem ľudí spalo v jednej izbe a kde už od začiatku bolo jasné, že nič nebude mať zadarmo, sa vybrala na cestu, ktorá z nej urobila prvú dámu slovenského divadla.
A hoci jej život poznačila vojna, chudoba aj prísna mama, nikdy neprišla o hravosť, ženskú noblesu a vieru v lásku. „Asi som mala šťastný život. Ako z červenej knižnice,“ povedala neskôr herečka s úprimnosťou sebe vlastnou.
Dievča zo Záhoria
Ak dnes niekto spomína na svoje detstvo, často to bývajú príbehy o hračkách či dovolenkách. Malej Márii však v pamäti utkveli iné detaily – vôňa polievok, buchiet a šúľancov. „Tým sme u nás hovorili pánbožkove čuráčky,“ smiala sa v rozhovore.
Do školy či na návštevy chodila pešo. Nie preto, že by to mala rada, ale preto, že rodina nemala ani päťdesiat halierov na lístok. „Napríklad keď som išla do Moravského Svätého Jána k tete na návštevu, tak pješky. Bol to výlet na celý deň. A nechodili sme po cestách, ba poriadne hradské ešte ani neboli. Vyzuli sme si topánky a šli sme. Aj cez Myjavu, cez bariny, bársako,“ spomínala rodená Záhoráčka na časy, keď peniaze radšej šetrili na chlieb.
Starkí, na ktorých nikdy nezabudla
Hoci rodičov považovala za tých najlepších na svete, boli prísni. Možno aj preto čas rada trávila aj pri starých rodičoch, ktorí ich neraz strážili. Starý otec bol veselý, no zvykol ju nabádať na chodníčky, ktoré sa jej mame priveľmi nepáčili.