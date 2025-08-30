Nenávidela kuracie pečienky, no tento recept to zmenil. Jasmina Alagič ich varí podľa vlastných pravidiel - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nenávidela kuracie pečienky, no tento recept to zmenil. Jasmina Alagič ich varí podľa vlastných pravidiel
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Pavol Rýpal.

V liste písal, že iné východisko nenašiel. Prípad Paľa Rýpala po 17 rokoch možno konečne vyriešia

Kde je maminka? mrnkali deti po manželkinej náhlej smrti. Dušan Kaprálik pri Silvii pochopil, že život je dar

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 428 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nenávidela kuracie pečienky, no tento recept to zmenil. Jasmina Alagič ich varí podľa vlastných pravidiel

Jasmina Alagič.
Jasmina Alagič. — Foto: Instagram/jasmina_alagic

Hotové jedlo má byť husté, aby sa dalo naberať čerstvou bagetkou.

Rada sa stará o svoju rodinu, verí, že varí chutne a aj z mála surovín dokáže pripraviť zdravé jedlo, ktoré poteší chlapov v jej domácnosti. Moderátorka Jasmina Alagič sa aj preto začala o svoje recepty deliť s fanúšikmi na sociálnych sieťach a neraz ich prekvapí špecialitou, ktorá nadchne aj skúsenejších kuchárov a gazdinky.

„Ja nie som žiaden šéfkuchár, ale som žena, ktorá odjakživa miluje variť – rýchlo a verím, že chutne. Áno, použijem aj vegetu, aj bujón sa mi pritrafí, ale mäsko musí byť vždy tip-top,“ priznala nedávno na Instagrame obľúbená moderátorka a prezradila, že hoci dlho nevedela prísť na chuť obyčajnej pečienke, nedávno sa jej to podarilo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

„Pozdravuje vás vyliečená hejterka kuracích pečienok a úprimne prosím každého ďalšieho hejtera, a, samozrejme, aj milovníka, aby vyskúšal tento recept. Celé to má byť husté, aby si to mohol naberať na bagetu a preklínať v tom najlepšom slova zmysle moje meno, aké je to dobré,“ napísala Jasmina k svojej špecialitke.

Pečienka podľa Jasminy Alagič

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.