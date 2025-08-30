Nenávidela kuracie pečienky, no tento recept to zmenil. Jasmina Alagič ich varí podľa vlastných pravidiel
Hotové jedlo má byť husté, aby sa dalo naberať čerstvou bagetkou.
Rada sa stará o svoju rodinu, verí, že varí chutne a aj z mála surovín dokáže pripraviť zdravé jedlo, ktoré poteší chlapov v jej domácnosti. Moderátorka Jasmina Alagič sa aj preto začala o svoje recepty deliť s fanúšikmi na sociálnych sieťach a neraz ich prekvapí špecialitou, ktorá nadchne aj skúsenejších kuchárov a gazdinky.
„Ja nie som žiaden šéfkuchár, ale som žena, ktorá odjakživa miluje variť – rýchlo a verím, že chutne. Áno, použijem aj vegetu, aj bujón sa mi pritrafí, ale mäsko musí byť vždy tip-top,“ priznala nedávno na Instagrame obľúbená moderátorka a prezradila, že hoci dlho nevedela prísť na chuť obyčajnej pečienke, nedávno sa jej to podarilo.
„Pozdravuje vás vyliečená hejterka kuracích pečienok a úprimne prosím každého ďalšieho hejtera, a, samozrejme, aj milovníka, aby vyskúšal tento recept. Celé to má byť husté, aby si to mohol naberať na bagetu a preklínať v tom najlepšom slova zmysle moje meno, aké je to dobré,“ napísala Jasmina k svojej špecialitke.