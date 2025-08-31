Taký rozvod nechcete prežiť. Šéfkuchár Pohlreich sa usadil až pri žene, ktorá sa bila s chlapmi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Taký rozvod nechcete prežiť. Šéfkuchár Pohlreich sa usadil až pri žene, ktorá sa bila s chlapmi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Hádanka

Nikdy ho neobjal a nechcel ho ani pri smrteľnej posteli. Chlapček až neskôr pochopil, prečo bol otec taký

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Jednoduchá japonská metóda ako schudnúť takmer bez námahy.

Nevídaný cvik proti bolesti chrbtice: Ako bonus vám uberie 6 cm z pásu v priebehu pár týždňov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

SLEDUJE NÁS 207 425 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Taký rozvod nechcete prežiť. Šéfkuchár Pohlreich sa usadil až pri žene, ktorá sa bila s chlapmi

Pohlreichovci.
Pohlreichovci. — Foto: Instagram - @zdenek_pohlreich_official; @pohlreichovi.official

Iba pri nej nedokáže mať posledné slovo.

„Ten olej vo fritéze vyzerá ako lak na rakve! Šéf tejto reštaurácie je ako Yeti – všetci o ňom počuli, ale nikto ho nevidel! Ty to žrádlo solíš ako chodník!“ To je len niekoľko hlášok legendárneho šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha. Kým o varení a podnikaní dokáže hovoriť hodiny, o svojom súkromí väčšinou mlčal. Teraz sa prvýkrát rozrozprával o rozvode, ktorý ho vraj zdrvil, a pripustil, že išlo o najťažšie obdobie, ktoré prežil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Pohlreich.eu/photos/pb.100063611378888.-2207520000/2845813368761979/?type=3

Nikomu to nepraje

Najslávnejší český šéfkuchár sa prvýkrát oženil už v 80. rokoch. So svojou vtedajšou manželkou a hotelovou manažérkou Naděždou emigrovali do Holandska aj do Austrálie, kde Zdeněk začínal od nuly. „Chodil som od dverí k dverám a pýtal sa, či niekto nechce človeka do kuchyne. Mal som obrovskú motiváciu a prácu som si našiel už tretí deň. Nič mi nebolo ťažké, chodil som do kuchyne pokojne aj o dve hodiny skôr. Každý deň bol pre mňa skvelý tým, že som sa učil nové veci. Veľmi ma bavilo aj to, že výplata chodila každý týždeň a k dobrej nálade prispievalo aj stále krásne počasie,“ spomínal pre iDNES.cz a dodal, že krásne obdobie prežíval aj vďaka súkromnému životu.

Šéfkuchár Ondrej Antovszký.
Prečítajte si tiež: Kuchár nebudeš, strašil ho eštebák. Ondrej vymyslel jedlo, ktoré je na každej svadbe a varil pre kráľovnú

Z prvého manželstva sa narodili dve deti – syn Jan a dcéra Tereza. Napriek tomu ich zväzok nevydržal a v roku 2011 skončil rozvodom, pričom podľa všetkého zohrala pri rozpade vzťahu kľúčovú úlohu Zdeňkova nová láska – súčasná manželka Zdeňka. „Bolo to rýchle a náhle,“ hovoril kedysi pre Super.cz. Na obdobie rozvodu šéfkuchár dodnes nespomína rád. „Je to blbé. To nechcete prežiť. Nikomu to neprajem,“ priznal úprimne v podcaste Čestmíra Strakatého.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Pohlreich.eu/photos/pb.100063611378888.-2207520000/413523815324292/?type=3

Bolo to nevyhnutné

„To si musí každý prežiť sám a vnútorné si zhodnotiť všetky pre a proti. Čo vo vás zanechá, si uvedomíte až neskôr. Nie je to pekná skúsenosť,“ vysvetlil. Hoci bol rozvod veľkou traumou, bol podľa neho nevyhnutný.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.