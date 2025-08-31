Taký rozvod nechcete prežiť. Šéfkuchár Pohlreich sa usadil až pri žene, ktorá sa bila s chlapmi
Iba pri nej nedokáže mať posledné slovo.
„Ten olej vo fritéze vyzerá ako lak na rakve! Šéf tejto reštaurácie je ako Yeti – všetci o ňom počuli, ale nikto ho nevidel! Ty to žrádlo solíš ako chodník!“ To je len niekoľko hlášok legendárneho šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha. Kým o varení a podnikaní dokáže hovoriť hodiny, o svojom súkromí väčšinou mlčal. Teraz sa prvýkrát rozrozprával o rozvode, ktorý ho vraj zdrvil, a pripustil, že išlo o najťažšie obdobie, ktoré prežil.
Nikomu to nepraje
Najslávnejší český šéfkuchár sa prvýkrát oženil už v 80. rokoch. So svojou vtedajšou manželkou a hotelovou manažérkou Naděždou emigrovali do Holandska aj do Austrálie, kde Zdeněk začínal od nuly. „Chodil som od dverí k dverám a pýtal sa, či niekto nechce človeka do kuchyne. Mal som obrovskú motiváciu a prácu som si našiel už tretí deň. Nič mi nebolo ťažké, chodil som do kuchyne pokojne aj o dve hodiny skôr. Každý deň bol pre mňa skvelý tým, že som sa učil nové veci. Veľmi ma bavilo aj to, že výplata chodila každý týždeň a k dobrej nálade prispievalo aj stále krásne počasie,“ spomínal pre iDNES.cz a dodal, že krásne obdobie prežíval aj vďaka súkromnému životu.
Z prvého manželstva sa narodili dve deti – syn Jan a dcéra Tereza. Napriek tomu ich zväzok nevydržal a v roku 2011 skončil rozvodom, pričom podľa všetkého zohrala pri rozpade vzťahu kľúčovú úlohu Zdeňkova nová láska – súčasná manželka Zdeňka. „Bolo to rýchle a náhle,“ hovoril kedysi pre Super.cz. Na obdobie rozvodu šéfkuchár dodnes nespomína rád. „Je to blbé. To nechcete prežiť. Nikomu to neprajem,“ priznal úprimne v podcaste Čestmíra Strakatého.
Bolo to nevyhnutné
„To si musí každý prežiť sám a vnútorné si zhodnotiť všetky pre a proti. Čo vo vás zanechá, si uvedomíte až neskôr. Nie je to pekná skúsenosť,“ vysvetlil. Hoci bol rozvod veľkou traumou, bol podľa neho nevyhnutný.