FOTO: Raj na zemi, odkazujú Slováci. Mladý pár si na východe postavil zrub s jazierkom, ktorý vás ohúri
V lete sa v jazere kúpu, v zime sa korčuľujú na ľade.
Odkedy sa presťahovali do domu, ich rána sú plné ticha – len zvuk vody a spev vtákov. „To, čím sa obklopujeme, nás formuje,“ uviedla na sociálnych sieťach Anna Mária, ktorá si so svojím partnerom na severovýchode Slovenska postavila dom, ktorý obdivujú stovky fanúšikov. Pri jedinečnom fínskom zrube nemajú bazén, ale jazierko, ktoré je klenotom domu.
Zrub za pár týždňov
Dvojica, ktorá začínala v prenajatom byte, mala obrovské šťastie na kúpu pozemku – blízko lesa a pod kopcami, kde po hektickej práci nájdu vždy pokoj. „Zo zeme, kde nebolo nič, sme krok po kroku vybudovali domov aj záhradu. Každý záhon, každý kúsok zelene, každá vetvička má svoj príbeh. A hoci to trvalo roky, dnes vieme, že stálo za to začať od nuly,“ prezradila na Instagrame Anna Mária, ktorá uviedla, že premena ich pozemku na „raj na zemi“ trvala sedem rokov.
Ako prvý pribudol fínsky zrub, ktorý je šetrný k zdraviu aj k prírode a jeho stavitelia sa chvália tým, že svojimi stavbami šetria ľuďom čas, nervy a peniaze. Aj Anna Mária v rozhovore pre Refresher potvrdila, že ich zrub bol hotový za pár týždňov. Pre predstavu, cena za meter štvorcový sa pohybuje od 600 do 1 500 eur v závislosti od modelu, počtu podlaží, okien a podobne. „Nám sa v ňom býva výborne a nemenili by sme,“ prezradila žena, ktorá si chcela splniť aj ďalší sen, a tak si s partnerom vedľa domu vyhĺbili prírodné jazierko na kúpanie.
Cena a komáre
„Najprv sme chceli klasický bazén, ale potom… Napadlo nám jazero a už sme sa tej myšlienky nevedeli vzdať, a tak na kraji lesa pri našom malom zrube stojí jazero s rybkami, leknami a vtáctvom a bolo to naše najlepšie rozhodnutie,“ uviedla s tým, že jazierko si nechceli vybudovať svojpomocne, pretože chyby sa veľmi rýchlo odrazia na kvalite a opravy môžu byť veľmi náročné a drahé, neraz treba aj úplnú prestavbu. Ak rozmýšľate o výstavbe jazierka, Anna odporúča nechať si odborne poradiť a dať si vypracovať technický náčrt, ktorý je podľa nej najdôležitejší.
„Pri stavbe jazierka na kľúč treba rátať od 20-tisíc eur vyššie v závislosti od veľkosti. Ak sa robí svojpomocne, tak menej,“ uviedla na sociálnych sieťach, kde sa delí o cenné rady a odpovedá na tie najčastejšie otázky. Jednou z nich je i to, či vďaka kúpaciemu jazierku nemajú problém s komármi.