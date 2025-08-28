Pre mnohé deti je bezpečným prístavom. Zachráňme škôlku v Plaveckom Štvrtku, ktorá spája rôzne svety - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pre mnohé deti je bezpečným prístavom. Zachráňme škôlku v Plaveckom Štvrtku, ktorá spája rôzne svety
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Vraj mal IQ 47 a tak ho dali do špeciálnej školy. Šikovný Nikolas by dnes tromfol aj vysokoškolákov

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 450 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pre mnohé deti je bezpečným prístavom. Zachráňme škôlku v Plaveckom Štvrtku, ktorá spája rôzne svety

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Radosť a bezpečie pre najmenších môžu zmiznúť.

 

Predstavte si miesto, kde detský smiech napĺňa miestnosti, kde malé ruky maľujú prvé obrázky, kde učiteľky trpezlivo rozprávajú príbehy a kde každé dieťa cíti, že je prijaté také, aké je. Takýmto miestom je súkromná materská škola Armády spásy v Plaveckom Štvrtku.

Domov radosti a bezpečia pre najmenších

Pre mnohé deti z obce a jej okolia je škôlka oveľa viac než len zariadenie predškolskej starostlivosti. Je to bezpečný prístav – miesto, kde sa učia nielen čítať, spievať či kresliť, ale aj dôverovať, veriť v seba a v lepší zajtrajšok. Tu sa rodí ich budúcnosť.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Žiaľ, práve teraz stojí táto škôlka pred zatvorením. Kvôli zmene vo financovaní a drastickému nedostatku finančných prostriedkov hrozí, že dvere škôlky sa zatvoria a deti prídu o miesto, ktoré im dáva istotu, priateľstvá a nádej.

Prečo je táto škôlka nenahraditeľná?

Plavecký Štvrtok je obec s rozmanitou komunitou, kde deti vyrastajú v rozdielnych podmienkach. Niektoré majú stabilné rodinné zázemie, iné však čelia chudobe, neistote alebo zložitejším životným okolnostiam. Škôlka Armády spásy spája tieto deti do jednej veľkej rodiny, kde nikto nie je vylúčený.

Každý deň tu prebieha niečo výnimočné:

  • deti objavujú svoje schopnosti a talenty,
  • učia sa spolupracovať a rešpektovať jeden druhého,
  • získavajú zručnosti, ktoré ich pripravia na školu aj život.

Pre rodičov je škôlka oporou – vedia, že ich deti sú v bezpečí, obklopené láskavou starostlivosťou. Pre komunitu je svetlom nádeje, že aj tie najmenšie môžu vyrastať s možnosťou na lepší štart do života.

Aká je situácia dnes?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.