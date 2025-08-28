Pre mnohé deti je bezpečným prístavom. Zachráňme škôlku v Plaveckom Štvrtku, ktorá spája rôzne svety
Radosť a bezpečie pre najmenších môžu zmiznúť.
Predstavte si miesto, kde detský smiech napĺňa miestnosti, kde malé ruky maľujú prvé obrázky, kde učiteľky trpezlivo rozprávajú príbehy a kde každé dieťa cíti, že je prijaté také, aké je. Takýmto miestom je súkromná materská škola Armády spásy v Plaveckom Štvrtku.
Domov radosti a bezpečia pre najmenších
Pre mnohé deti z obce a jej okolia je škôlka oveľa viac než len zariadenie predškolskej starostlivosti. Je to bezpečný prístav – miesto, kde sa učia nielen čítať, spievať či kresliť, ale aj dôverovať, veriť v seba a v lepší zajtrajšok. Tu sa rodí ich budúcnosť.
Žiaľ, práve teraz stojí táto škôlka pred zatvorením. Kvôli zmene vo financovaní a drastickému nedostatku finančných prostriedkov hrozí, že dvere škôlky sa zatvoria a deti prídu o miesto, ktoré im dáva istotu, priateľstvá a nádej.
Prečo je táto škôlka nenahraditeľná?
Plavecký Štvrtok je obec s rozmanitou komunitou, kde deti vyrastajú v rozdielnych podmienkach. Niektoré majú stabilné rodinné zázemie, iné však čelia chudobe, neistote alebo zložitejším životným okolnostiam. Škôlka Armády spásy spája tieto deti do jednej veľkej rodiny, kde nikto nie je vylúčený.
Každý deň tu prebieha niečo výnimočné:
- deti objavujú svoje schopnosti a talenty,
- učia sa spolupracovať a rešpektovať jeden druhého,
- získavajú zručnosti, ktoré ich pripravia na školu aj život.
Pre rodičov je škôlka oporou – vedia, že ich deti sú v bezpečí, obklopené láskavou starostlivosťou. Pre komunitu je svetlom nádeje, že aj tie najmenšie môžu vyrastať s možnosťou na lepší štart do života.