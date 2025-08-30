Zlé správy hovorí jediným spôsobom. Do mamičiek sa viem vcítiť, hovorí otec prenatálnej kardiológie u nás
K jeho poslaniu ho priviedla malá opička z Thajska.
Na medicínu išiel proti svojej vôli a kardiológia si ho zavolala napokon celkom nečakane – keď vyšetroval opičku, ktorú jeho priateľ lekár prepašoval v lietadle z Thajska. Zakladateľ prenatálnej kardiológie na Slovensku Michal Holáň si pre portál ahojmama zaspomínal na cestu k svojmu povolaniu a prezradil, prečo je pri ňom taká dôležitá empatia a na čo najviac zo všetkého dbá, keď musí budúcim rodičom oznámiť zlú správu.
Na gymnázium šiel so žiaľom a len z donútenia, ako chlapec totiž túžil opravovať autá. Na gymnáziu však napokon natrafil na fajn spolužiakov, a tak sa mu školou plávalo ľahšie. Priateľov si našiel najmä medzi športovcami, sám totiž už v tom čase holdoval cyklistike. Keď sa mal rozhodnúť, na akej škole bude pokračovať, jeho rozhodnutie bolo jasné – podal si prihlášku na FTVŠ. Otec však rázne zaprotestoval a papier mu roztrhal. Sám bol totiž lekárom a od Michala žiadal, aby jeho kroky nasledoval. „Spočiatku som bol nešťastný, že mám drať nohavice na lekárskej fakulte, no aj tam som si našiel dobrú partiu a s odstupom času na to rodičovské rozhodnutie hľadím s vďačnosťou,“ hovorí dnes Holáň, ktorý sa napokon zaoberá strojčekom omnoho zložitejším, než je motor auta – ľudským srdcom, konkrétne srdcom dieťaťa, ktoré sa ešte ani nenarodilo.
Technický typ
Pôvodne uvažoval o chirurgii či gynekológii, v nultom ročníku si však privyrábal v Znojme v konzervárni na uhorky a stretol tam veľmi príjemnú mladú dámu, ktorá študovala pediatriu. Okamžite sa teda rozhodol, že tento odbor vyštuduje aj on, a po troch rokoch od atestácie si urobil aj atestáciu z kardiológie.
„„Kedysi mi môj dedo povedal: Je jedno, čo budeš robiť, hoci aj pľuj do diaľky, ale, prosím ťa, potom pľuj práve ty čo najďalej!“ “ Michal Holáň, zakladateľ prenatálnej kardiológie na Slovensku
„Som technický typ, takže hneď som sa v rámci kardiológie ocitol na oddelení funkčného vyšetrovania, kde sme pracovali na dnešné pomery s veľmi jednoduchými ultrazvukmi. Na tú dobu to však bolo niečo úžasné. Robili sme diagnostiku, pod ultrazvukom sa dokonca vykonávali úspešné zákroky na srdci,“ spomína si na začiatky v práci. Zrazu však prišiel nečakaný zlom.