Sviečky nefungujú a vatové tyčinky môžu ublížiť. Lekári vysvetlili, ako na zdravé čistenie uší
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Roman Paulus a cuketová pizza.

Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Sviečky nefungujú a vatové tyčinky môžu ublížiť. Lekári vysvetlili, ako na zdravé čistenie uší

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/DC Studio, freepik

Ušný maz nie je nepriateľ, upozorňuje skúsená otorinolaryngologička.

Už sa vám stalo, že vás vystrašil príbeh známej, ktorej kamarát si pri čistení uší tyčinkami poškodil bubienok? Ak hľadáte spôsob, ako sa takémuto úrazu vyhnúť a ako si uši vyčistiť tým najbezpečnejším spôsobom, ste na správnom mieste. Spôsobov totiž existuje hneď niekoľko a lekári prezradili, ktorý z nich je pre naše zdravie najlepší.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ušný maz nie je nepriateľ

„Hoci sú poranenia bubienkov dosť nezvyčajné, môžu byť vážne. A keď sa už udejú, často za to môžu práve vatové tyčinky,“ uviedol pre The New York Times otorinolaryngológ Seth Schwartz. Jeho slová doplnila kolegyňa Alexandra Quimby, podľa ktorej v prvom rade treba pochopiť, že ušný maz nie je nepriateľ, ktorého sa treba zbaviť.

Táto lepkavá a mazľavá hmota zložená z kožných sekrétov, potu a odumretých kožných buniek chráni citlivé vnútorné ucho zachytávaním nečistôt, prachu a baktérií. Pri sprchovaní alebo pohybe čeľuste počas rozprávania či žutia sa ušný maz prirodzene posúva z hlbších častí zvukovodu smerom von, pričom so sebou odnáša odumreté kožné bunky, ktoré sa nakoniec dostanú na povrch.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Existujú aj iné možnosti

„Ak sa maz pokúsite odstrániť vatovými tyčinkami, riskujete podráždenie citlivej pokožky vnútorného ucha. Hoci hlavičky tyčiniek vyzerajú pekne a chlpato, v skutočnosti sú dosť drsné. Môže to spôsobiť vyššiu produkciu ušného mazu,“ vysvetlila Hae-Ok Ana Kim, lekárka, ktorá sa špecializuje na liečbu vnútorného ucha.

Používanie vatových tyčiniek môže ušný maz dokonca zatlačiť hlbšie do zvukovodu, čo môže obmedziť sluch a spôsobiť svrbenie, závraty či silné bolesti. Odborníci preto odporúčajú bezpečnejšie alternatívy, ktoré sluch neohrozia, napríklad jemnú handričku, ktorou si bežne umývate telo počas sprchovania.

