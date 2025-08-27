Sviečky nefungujú a vatové tyčinky môžu ublížiť. Lekári vysvetlili, ako na zdravé čistenie uší
Ušný maz nie je nepriateľ, upozorňuje skúsená otorinolaryngologička.
Už sa vám stalo, že vás vystrašil príbeh známej, ktorej kamarát si pri čistení uší tyčinkami poškodil bubienok? Ak hľadáte spôsob, ako sa takémuto úrazu vyhnúť a ako si uši vyčistiť tým najbezpečnejším spôsobom, ste na správnom mieste. Spôsobov totiž existuje hneď niekoľko a lekári prezradili, ktorý z nich je pre naše zdravie najlepší.
Ušný maz nie je nepriateľ
„Hoci sú poranenia bubienkov dosť nezvyčajné, môžu byť vážne. A keď sa už udejú, často za to môžu práve vatové tyčinky,“ uviedol pre The New York Times otorinolaryngológ Seth Schwartz. Jeho slová doplnila kolegyňa Alexandra Quimby, podľa ktorej v prvom rade treba pochopiť, že ušný maz nie je nepriateľ, ktorého sa treba zbaviť.
Táto lepkavá a mazľavá hmota zložená z kožných sekrétov, potu a odumretých kožných buniek chráni citlivé vnútorné ucho zachytávaním nečistôt, prachu a baktérií. Pri sprchovaní alebo pohybe čeľuste počas rozprávania či žutia sa ušný maz prirodzene posúva z hlbších častí zvukovodu smerom von, pričom so sebou odnáša odumreté kožné bunky, ktoré sa nakoniec dostanú na povrch.
Existujú aj iné možnosti
„Ak sa maz pokúsite odstrániť vatovými tyčinkami, riskujete podráždenie citlivej pokožky vnútorného ucha. Hoci hlavičky tyčiniek vyzerajú pekne a chlpato, v skutočnosti sú dosť drsné. Môže to spôsobiť vyššiu produkciu ušného mazu,“ vysvetlila Hae-Ok Ana Kim, lekárka, ktorá sa špecializuje na liečbu vnútorného ucha.
Používanie vatových tyčiniek môže ušný maz dokonca zatlačiť hlbšie do zvukovodu, čo môže obmedziť sluch a spôsobiť svrbenie, závraty či silné bolesti. Odborníci preto odporúčajú bezpečnejšie alternatívy, ktoré sluch neohrozia, napríklad jemnú handričku, ktorou si bežne umývate telo počas sprchovania.