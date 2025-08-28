Na novej FOTO ukazuje, ako jej pristane dôchodok. Oslávenkyňa Claudia Schiffer zažíva veľké šťastie
Svetoznáma topmodelka oslávila narodeniny 25. augusta.
Starnutie ju vôbec netrápi a zdá sa, že dôchodok mimoriadne svedčí. Claudia Schiffer, ktorá kedysi patrila medzi šesticu najznámejších modeliek sveta, teraz oslávila krásny vek a pri tejto príležitosti zverejnila fotografiu, ktorá vyvoláva obdiv. Nemecká topmodelka k nej pridala výstižný komentár.
Veľká šestka
Rodáčka z nemeckého Rheinbergu odštartovala svoju kariéru v modelingu už ako 17-ročná, ako ju objavili v nočnom klube v Düsseldorfe. Onedlho potom sa už Claudia Schiffer stala známou na celom svete.
Veľký posun v jej karére nastal v roku 1989, keď nafotila reklamnú kampaň pre americkú značku Guess a módny návrhár Karl Lagerfeld si ju vybral ako novú tvár značky Chanel. V 90. rokoch patrila spolu s ďalšími supermodelkami ako Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Lindou Evangelistou a Tatjanou Patitz do takzvanej „Veľkej šestky", skupiny, ktorá zahŕňala tie najväčšie mená vtedajšieho modelingu.
Slávna modelka teraz oslávila už 55. narodeniny, no tento vek by jej tipoval asi len málokto.