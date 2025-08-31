Snažíte sa sedieť rovno ako pravítko? Uškodíte si, dobré držanie tela dosiahnete vďaka trom veciam - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Snažíte sa sedieť rovno ako pravítko? Uškodíte si, dobré držanie tela dosiahnete vďaka trom veciam
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Hádanka

Nikdy ho neobjal a nechcel ho ani pri smrteľnej posteli. Chlapček až neskôr pochopil, prečo bol otec taký

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Emma Heming Willisová s manželom Bruceom.

Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Marián Gáborík s manželkou Ivanou.

Keď sa opil, bol odpálený. Marián Gáborík urobil rozhodnutie, ktorému mnohí Slováci nerozumejú

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

SLEDUJE NÁS 207 428 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Snažíte sa sedieť rovno ako pravítko? Uškodíte si, dobré držanie tela dosiahnete vďaka trom veciam

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Freepik; Chat GPT/Dobré noviny

Držanie tela nie je len o svaloch, ale aj o našej psychike.

„Vystri sa!“ To je veta, ktorú sme počuli už neraz a hoci po vystretí sa máme aspoň chvíľu pocit, že sme vzpriamení, nestačí to. Uznávaný britský lekár Xand van Tulleken pre BBC prezradil, že veľa toho, čo si myslíme o správnom držaní tela, je zastarané. Vedeli ste, že ak sa celý deň snažíte sedieť úplne vystretí, môže vám to skôr uškodiť, než pomôcť? Lekár sa podelil o tri odporúčania, ktoré sa postarajú o váš chrbát oveľa lepšie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BBC Radio 4 (@bbcradio4)

3. Zmeňte svoje nastavenie mysle

Držanie tela nie je len o svaloch, ale aj o našej psychike. To, ako sedíme alebo stojíme, často odráža mieru stresu. Zhrbené plecia pri počítači nemusia byť iba výsledkom zlej stoličky, ale aj tlaku z práce či učenia.

Prečítajte si tiež: Správne sedenie nám môže zachrániť zdravie. Viete, ako má vyzerať a čím ho pri práci treba doplniť?

 „Bolesť nie je len o svaloch, je aj emocionálna a psychologická,“ vysvetľuje doktor Xand. Podľa neho nestačí upraviť si len výšku sedadla – dôležitá je aj rovnováha medzi prácou, oddychom a pohybom. Niekedy tak viac pomôže zredukovanie stresu než ďalšia prestávka na strečing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa D-CYPHR (@dcyphrhealth)

2. Budujte silu

Dobré držanie tela nevzniká tým, že budeme sedieť nehybne „ako pravítko“, ale vďaka silným svalom. „Chceme, aby nás naše telo samo podoprelo,“ vysvetlil lekár. A dobrá správa je, že nepotrebujete drahé fitko ani špeciálny tréning.

Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Je lepšie cvičiť ráno alebo večer? Ten najlepší čas na cvičenie sa môže u mužov a žien líšiť

Podľa experta pomôžu jednoduché pohyby – zdvihnúť ruky nad hlavu, otáčať krk zo strany na stranu či pár minút jogy alebo pilatesu. Takéto cvičenia dokážu uvoľniť napätie a postupne vybudovať prirodzenú oporu pre chrbticu. Skúste zostavu šiestich cvikov, pri ktorých budete potrebovať len pevnú stoličku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.