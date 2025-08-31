Snažíte sa sedieť rovno ako pravítko? Uškodíte si, dobré držanie tela dosiahnete vďaka trom veciam
Držanie tela nie je len o svaloch, ale aj o našej psychike.
„Vystri sa!“ To je veta, ktorú sme počuli už neraz a hoci po vystretí sa máme aspoň chvíľu pocit, že sme vzpriamení, nestačí to. Uznávaný britský lekár Xand van Tulleken pre BBC prezradil, že veľa toho, čo si myslíme o správnom držaní tela, je zastarané. Vedeli ste, že ak sa celý deň snažíte sedieť úplne vystretí, môže vám to skôr uškodiť, než pomôcť? Lekár sa podelil o tri odporúčania, ktoré sa postarajú o váš chrbát oveľa lepšie.
3. Zmeňte svoje nastavenie mysle
Držanie tela nie je len o svaloch, ale aj o našej psychike. To, ako sedíme alebo stojíme, často odráža mieru stresu. Zhrbené plecia pri počítači nemusia byť iba výsledkom zlej stoličky, ale aj tlaku z práce či učenia.
„Bolesť nie je len o svaloch, je aj emocionálna a psychologická,“ vysvetľuje doktor Xand. Podľa neho nestačí upraviť si len výšku sedadla – dôležitá je aj rovnováha medzi prácou, oddychom a pohybom. Niekedy tak viac pomôže zredukovanie stresu než ďalšia prestávka na strečing.
2. Budujte silu
Dobré držanie tela nevzniká tým, že budeme sedieť nehybne „ako pravítko“, ale vďaka silným svalom. „Chceme, aby nás naše telo samo podoprelo,“ vysvetlil lekár. A dobrá správa je, že nepotrebujete drahé fitko ani špeciálny tréning.
Podľa experta pomôžu jednoduché pohyby – zdvihnúť ruky nad hlavu, otáčať krk zo strany na stranu či pár minút jogy alebo pilatesu. Takéto cvičenia dokážu uvoľniť napätie a postupne vybudovať prirodzenú oporu pre chrbticu. Skúste zostavu šiestich cvikov, pri ktorých budete potrebovať len pevnú stoličku.