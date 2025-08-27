Úroda, ktorá spája. Pani Blanka vďaka svojmu figovníku teší susedov, žne za to obdiv aj poďakovanie
V Ivanke pri Dunaji rastie figovník plný radosti.
Niektoré skutky nepotrebujú veľké slová ani potlesk, aby potešili. Dôkazom je pani Blanka z Ivanky pri Dunaji, ktorá každý rok zdieľa svoju úrodu fíg so susedmi. Namiesto predaja ich jednoducho vyloží na plot, aby si ich mohol vziať každý, kto ide zrovna okolo.
Figy pre všetkých
„Dobrý deň, susedia, pokračujem v tradícii, ponúknite sa,“ napísala obyvateľka Ivanky pri Dunaji na sociálnej sieti jednoduchý odkaz, ktorý sa okamžite stretol s pozitívnymi reakciami.
„Super nápad,“ komentovala Tatiana a pridali sa aj ďalší. Niektorí by si figy dokonca radi zakúpili. „Aj my by sme si radi došli zajtra po domáce figy, kľudne vám zaplatíme, koľko poviete,“ napísala jedna z komentujúcich.
Pani Blanka však všetkých uistila, že figy predávať nebude. Vždy, keď budú nejaké dozreté, jednoducho ich opäť vyloží na plot. Ľudia si tak môžu cestou z práce či počas prechádzky odniesť sladké plody priamo z dvora. A kto ich v ten deň nestihne, môže sa tešiť na ďalšie.