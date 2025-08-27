Musela urobiť najťažšie rozhodnutie. Manželka Brucea Willisa v emotívnom rozhovore nič netajila
Prvé zmeny v jeho správaní sa prejavovali len ako taký „šepot“.
Dva roky rodina Brucea Willisa nežije takmer ničím iným. Boj s frontotemporálnou demenciou je súčasťou ich každého dňa a hercova manželka Emma Heming Willisová sa prvýkrát rozhodla prehovoriť o všetkom. Do americkej televízie ABC News prišla predstaviť svoju novú knihu, v ktorej prináša pohľad na to, ako sa ich rodina zomkla napriek vážnej diagnóze. V emotívnom rozhovore so známou moderátorkou Diane Sawyerovou otvorene prehovorila o hercovom aktuálnom stave.
Cítiť spojenie
„Bruce je celkovo vo veľmi dobrom zdravotnom stave, viete. Len jeho mozog mu zlyháva,“ priznala Willisová. Keď sa jej Sawyerová spýtala, či ju Bruce po 16 rokoch manželstva ešte spoznáva, Emma odpovedala otvorene – vníma ju a existuje medzi nimi určité spojenie.
„Keď sme s ním, rozžiari sa. Drží nás za ruky, objímame sa a on nám to opätuje. A to je pre mňa všetko, čo potrebujem. Nemusí si pamätať, že som jeho manželka a že sme sa vzali v ten a ten deň – chcem len cítiť, že máme spojenie. A to mám,“ vysvetlila Emma, ktorá o manželovej chorobe prvýkrát prehovorila v roku 2023, kedy oznámila, že Willisovi diagnostikovali frontotemporálnu demenciu, typ demencie, ktorý ovplyvňuje osobnosť a môže spôsobovať zmeny správania. Dnes Willisová otvorene hovorí o tom, že 70-ročný Bruce prišiel o veľkú časť schopnosti komunikovať.
Prvé príznaky
„Bruce je celkovo vo veľmi dobrom zdravotnom stave, viete. Len jeho mozog mu zlyháva,“ vysvetlila Emma, ktorá priznala, že Bruce má problémy s hovorením, a tak sa museli novej situácii prispôsobiť. „Máme svoj spôsob komunikácie,“ uviedla hercova manželka, ktorá dodala, že napriek všetkému stále vidí v Bruceovi záblesky jeho osobnosti a jeho povestnú iskru v oku. „Nie celé dni, ale máme chvíle. Je to jeho srdečný a silný smiech, jeho iskra v oku, úsmev, ktorý ma prenesie späť. A je to ťažké, pretože rovnako rýchlo, ako tie chvíle prídu, aj odídu. Je to ťažké,“ povedala otvorene Emma. V rozhovore si zaspomínala na prvé zmeny v Bruceovom správaní, ktoré sa vraj prejavovali len ako taký „šepot“.