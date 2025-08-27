Natália Germáni venovala malej dcérke láskyplné slová: Nechápem, kedy to zbehlo, milujeme ťa - Dobré noviny
Dobré noviny
Natália Germáni venovala malej dcérke láskyplné slová: Nechápem, kedy to zbehlo, milujeme ťa
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Roman Paulus a cuketová pizza.

Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Natália Germáni venovala malej dcérke láskyplné slová: Nechápem, kedy to zbehlo, milujeme ťa

Natália Germáni venovala dcérke krásne slová.
Natália Germáni venovala dcérke krásne slová. — Foto: Instagram @ natalagermani

Známa herečka vychováva s manželom, hudobníkom Martinom Valihorom dve ratolesti.

Natália Germáni a Martin Valihora sa osudovo stretli pred niekoľkými rokmi na jednej z pracovných akcií a odvtedy sú spolu. Svoju lásku korunovali aj dvomi dcérkami - Zunou a Vesou a Valihora má ešte z predchádzajúceho vzťahu s moderátorkou Alexandrou Orviskou dcéru Viktóriu. Jeho najmladšia dcérka Vesa však oslávila pred časom dva rôčky a pri tejto príležitosti jej mama Natália venovala krásne vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Čistá duša

Herečka tvorí pár s manželom Martinom Valihorom od roku 2019, keď sa spoznali na pracovnej akcii. „Ja som bola za nejaký seriál a on tam všetkých zabával. Prihovoril sa mi a tak nejak sa to začalo,“ prezradila pre Nový Čas herečka, ktorú si Martin po troch rokoch vzťahu v magický deň 11.11.2022 vzal za ženu.

Natália Germáni priznala, že nerada robí jednu činnosť na rozdiel od iných mám.
Prečítajte si tiež: Nenávidím to, strašne ma to nebaví! Natália Germáni priznala, ktorá mamičkovská činnosť jej lezie krkom

„Človek nestretáva často uletené éterické a zároveň tak krásne a čisté duše ako ty, a preto ďakujem, že ja som mala tú možnosť,“ odkázala mu v dojemnom vyznaní a poďakovala sa mu, že práve s ním môže tvoriť rodinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Obaja totiž spoločne vychovávajú dve dcérky - Zunu a Vesu, s ktorými pendlujú medzi Slovenskom a americkým New Yorkom. 

Vyškerená

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

