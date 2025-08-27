Natália Germáni venovala malej dcérke láskyplné slová: Nechápem, kedy to zbehlo, milujeme ťa
Známa herečka vychováva s manželom, hudobníkom Martinom Valihorom dve ratolesti.
Natália Germáni a Martin Valihora sa osudovo stretli pred niekoľkými rokmi na jednej z pracovných akcií a odvtedy sú spolu. Svoju lásku korunovali aj dvomi dcérkami - Zunou a Vesou a Valihora má ešte z predchádzajúceho vzťahu s moderátorkou Alexandrou Orviskou dcéru Viktóriu. Jeho najmladšia dcérka Vesa však oslávila pred časom dva rôčky a pri tejto príležitosti jej mama Natália venovala krásne vyznanie.
Čistá duša
Herečka tvorí pár s manželom Martinom Valihorom od roku 2019, keď sa spoznali na pracovnej akcii. „Ja som bola za nejaký seriál a on tam všetkých zabával. Prihovoril sa mi a tak nejak sa to začalo,“ prezradila pre Nový Čas herečka, ktorú si Martin po troch rokoch vzťahu v magický deň 11.11.2022 vzal za ženu.
„Človek nestretáva často uletené éterické a zároveň tak krásne a čisté duše ako ty, a preto ďakujem, že ja som mala tú možnosť,“ odkázala mu v dojemnom vyznaní a poďakovala sa mu, že práve s ním môže tvoriť rodinu.
Obaja totiž spoločne vychovávajú dve dcérky - Zunu a Vesu, s ktorými pendlujú medzi Slovenskom a americkým New Yorkom.