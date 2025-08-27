Problém nastal, keď schudla na 39 kíl. Dievčina roky tvrdila, že za jej štíhlosť nemôže choroba, ale šport
Keď už vážila nebezpečne málo, ozvalo sa jej telo.
Od útleho veku mala dievčina z fotografie blízko k umeniu. Lákalo ju herectvo aj tanec, na obrazovkách sa objavila ešte pred dovŕšením 18 rokov, no v súkromí bola stále len obyčajným dievčaťom, ktoré hľadalo svoje miesto vo svete.
Hoci sa stravovala normálne, po každom jedle cítila potrebu nadbytočné kalórie vybehať. Veľa športovala, jazdila na koni a ani si neuvedomila, ako rýchlo jej váha klesla na 39 kilogramov, čo bolo pri jej výške nebezpečne málo. Oslabený organizmus nakoniec takúto záťaž nezvládol a ona musela istý čas užívať lieky, ktoré jej pomohli postaviť sa opäť na nohy.