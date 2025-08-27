Už ho chyťte, preboha, smiali sa diváci. VIDEO ukazuje pštrosa, ktorý narušil ligový zápas na Myjave - Dobré noviny
Už ho chyťte, preboha, smiali sa diváci. VIDEO ukazuje pštrosa, ktorý narušil ligový zápas na Myjave
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Pri rozvode cítila zmierenie aj výčitky. Gabika Marcinková našla šťastie po boku Miňa, ktorý prináša mier

Otec ju videl ako lekárku, jej srdce túži po niečom inom. Charlotte Gottová sa rozhodla vydať vlastnou cestou

Roman Paulus a cuketová pizza.

Stačí pár ingrediencií a super večera je hotová. Pizza od Romana Paulusa vyrieši problém s bohatou úrodou

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Už ho chyťte, preboha, smiali sa diváci. VIDEO ukazuje pštrosa, ktorý narušil ligový zápas na Myjave

Pštros pobavil futbalových fanúšikov aj hráčov.

Futbalové zápasy sa zvyknú spájať s gólmi, emóciami a fanúšikovskou atmosférou. Tentoraz sa však diváci siedmej ligy v Turej Lúke dočkali úplne iného zážitku. Počas stretnutia Krajný – Trenčianske Stankovce B sa na trávniku zrazu objavil nečakaný hráč – pštros.

Minúty plné smiechu

Na niekoľko minút sa stalo futbalové ihrisko jeho vlastným pódiom. Vták pobehoval medzi hráčmi, ktorí sa ho márne snažili zahnať. „Však už ho chyťte, preboha,“ ozývalo sa spočiatku rozčarovane z tribún.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/2602258650173380

Ako informuje Šport24, nespokojnosť fanúšikov však veľmi rýchlo vystriedal smiech a nezvyčajný incident si podmanil celé hľadisko.

Šťastný koniec 

Pštros sa nevzdával viac než desať minút a mimo hry ho nedokázali dostať futbalisti s rozhodcom Damianom Augustínom Pavlovičom. Kuriózna situácia napokon skončila úsmevne – operenca si prišiel odchytiť jeho majiteľ, ktorý býva len pár metrov od štadióna v rodinnom dome.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/635710249593751

Duel sa následne mohol znovu rozohrať, a aby fanúšikovia neprišli o časť hry, rozhodca pre istotu pridal aj pár minút nadstavenia. Zápas tak síce priniesol góly, no najsilnejší moment si hráči ani diváci nebudú pamätať podľa výsledku, ale podľa nečakaného pštrosieho „výkonu“.

