Už ho chyťte, preboha, smiali sa diváci. VIDEO ukazuje pštrosa, ktorý narušil ligový zápas na Myjave
Pštros pobavil futbalových fanúšikov aj hráčov.
Futbalové zápasy sa zvyknú spájať s gólmi, emóciami a fanúšikovskou atmosférou. Tentoraz sa však diváci siedmej ligy v Turej Lúke dočkali úplne iného zážitku. Počas stretnutia Krajný – Trenčianske Stankovce B sa na trávniku zrazu objavil nečakaný hráč – pštros.
Minúty plné smiechu
Na niekoľko minút sa stalo futbalové ihrisko jeho vlastným pódiom. Vták pobehoval medzi hráčmi, ktorí sa ho márne snažili zahnať. „Však už ho chyťte, preboha,“ ozývalo sa spočiatku rozčarovane z tribún.
Ako informuje Šport24, nespokojnosť fanúšikov však veľmi rýchlo vystriedal smiech a nezvyčajný incident si podmanil celé hľadisko.
Šťastný koniec
Pštros sa nevzdával viac než desať minút a mimo hry ho nedokázali dostať futbalisti s rozhodcom Damianom Augustínom Pavlovičom. Kuriózna situácia napokon skončila úsmevne – operenca si prišiel odchytiť jeho majiteľ, ktorý býva len pár metrov od štadióna v rodinnom dome.
Duel sa následne mohol znovu rozohrať, a aby fanúšikovia neprišli o časť hry, rozhodca pre istotu pridal aj pár minút nadstavenia. Zápas tak síce priniesol góly, no najsilnejší moment si hráči ani diváci nebudú pamätať podľa výsledku, ale podľa nečakaného pštrosieho „výkonu“.