Hneď na sálu! zavelil doktor a ona zalapala po dychu. 20-ročná Katrin Virágová rodila predčasne, no nemenila by
Dobré noviny
Hneď na sálu! zavelil doktor a ona zalapala po dychu. 20-ročná Katrin Virágová rodila predčasne, no nemenila by
Ilustračný obrázok.

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Gabriela Marcinková / Miňo Kereš

Roman Paulus a cuketová pizza.

Ilustračný obrázok.

Marek Blažek a Jan Kraus.

Ilustračný obrázok.

Marek Blažek a Jan Kraus.

Hneď na sálu! zavelil doktor a ona zalapala po dychu. 20-ročná Katrin Virágová rodila predčasne, no nemenila by

— Foto: Instagram @katrin____v

Dnes už krásne rastie a rodičom robí veľkú radosť.

Má len dvadsať a už je z nej mama. Do novej roly však vhupsla nečakane o mesiac skôr, ako pôvodne mala. Katrin Virágová porodila pre zdravotné komplikácie akútnym cisárskym rezom a teraz sa snaží ustáť náročné šestonedelie. „Cítim sa ako každá iná mama. Unavená, ospalá a často si myslím, že nedostatočná,“ hovorí o svojom aktuálnom rozpoložení pre portál najmama.sk. Napriek tomu by však podľa vlastných slov nič nemenila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katrin Virágová 🌸 (@katrin____v)

Ani nízky vek nemusí byť vždy zárukou bezproblémového tehotenstva. Svoje o tom vie napokon i herečka Katrin Virágová, ktorú posledné mesiace poriadne potrápili. „Dlhodobo som mala v tehotenstve problém s vysokým tlakom, opuchmi a niekoľkokrát som bola kvôli tomu hospitalizovaná. Po viacerých vyšetreniach a odberoch mi zistili preeklampsiu (vážne tehotenské ochorenie charakterizované vysokým krvným tlakom a poškodením orgánov, najmä obličiek, ktoré sa u niektorých žien objavuje po 20. týždni tehotenstva, pozn. red.),“ hovorí sympatická brunetka.

herečka Katrin Virágová
Prečítajte si tiež: Kradoška, nadávali jej a hasili na nej cigarety. Katrin Virágová dnes už vie, že život dokáže byť aj štedrý

Nepripravená a vystrašená

Jej synček, ako sa neskôr ukázalo, navyše v brušku už nejaký čas neprospieval, a tak sa Katrinin doktor rozhodol pre rázny krok. „Hneď na sálu!“ znel jeho verdikt a mladučká herečka zalapala po dychu. „Brali ma tam absolútne zaskočenú, nepripravenú, fyzicky aj psychicky, a vystrašenú,“ spomína si na náročnú chvíľu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katrin Virágová 🌸 (@katrin____v)

Malý Oliver však prišiel na svet v poriadku. Mal síce len niečo pod 2000 gramov a 45 centimetrov, no už po pár dňoch v inkubátore začal prospievať. „Dnes krásne rastie a robí nám veľkú radosť,“ hovorí Katrin, ktorá bude podľa vlastných slov na dni strávené v pôrodnici spomínať len v dobrom.

